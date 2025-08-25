M.O., tank Israele a Gaza City. Quattro morti dopo raid in Yemen. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Israele, tank israeliani in periferia Gaza City. Yemen: 4 morti dopo raid Idf. LIVE

live Mondo
©Getty

L'esercito israeliano avvia operazioni militari alla periferia di Gaza City "in vista di una grande offensiva per conquistare l'intera città". Hamas: "289 palestinesi morti per fame nella Striscia, 115 bambini". Almeno sei persone sono morte e 86 sono rimaste ferite,  nei raid aerei condotti da Israele sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran

L'Idf avvia operazioni militari alla periferia di Gaza City "in vista di una grande offensiva per conquistare l'intera città". Hamas: "289 palestinesi morti per fame nella Striscia, 115 bambini". Almeno sei persone sono morte e 86 sono rimaste ferite,  nei raid aerei condotti da Israele sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran.

LIVE

Capo Idf: "Dobbiamo accettare accordo su ostaggi"

"C'è un accordo (per la presa di ostaggi) sul tavolo, dobbiamo accettarlo": lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'Idf, il tenente generale Eyal Zamir, durante una visita alla base navale di Haifa. Lo ha riferito l'emittente Channel 13 News. Il servizio, rilanciato dal Times of Israel, cita Zamir secondo cui "le Idf hanno creato le condizioni per un accordo, ora è nelle mani di Netanyahu". Queste considerazioni di Zamir sono state espresse mentre ha mobilitato la Marina militare per un suo coinvolgimento nell'operazione in corso per conquistare Gaza City e l'Aeronautica israeliana stava bombardando obiettivi Houthi a Sana'a, la capitale dello Yemen. 

Onu: situazione alimentare a Gaza è "catastrofica"

La direttrice esecutiva del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, Cindy McCain, ha descritto la situazione alimentare nella Striscia di Gaza come "catastrofica". "C'è una malnutrizione molto grave. Avete visto persone morire di fame li'", ha dichiarato la funzionaria in un'intervista al canale televisivo giapponese Nhk. Secondo McCain, il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è "il più grande, il migliore e l'unico in grado di fornire il tipo di approvvigionamento alimentare su larga scala di cui Gaza ha bisogno", ma le attivita' umanitarie sono ostacolate dalle azioni dei militari israeliani. "E' molto difficile quando ci puntano contro le armi, i carri armati o qualsiasi altra cosa", ha sottolineato McCain.

Houthi: almeno 6 morti e 86 feriti in raid israeliani su Sana'a

Almeno sei persone sono morte e 86 sono rimaste ferite, oltre 20 delle quali in condizioni critiche, nei raid aerei condotti da Israele sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. Secondo le autorità locali, gli attacchi hanno colpito un edificio nel centro città, un deposito di carburante, due centrali elettriche e il palazzo presidenziale. L’esercito israeliano ha confermato di aver colpito "un complesso militare dove si trova il palazzo presidenziale, due centrali elettriche e un deposito di carburante", spiegando che i raid sono stati "una risposta agli attacchi ripetuti del regime terroristico Houthi contro lo Stato di Israele e i suoi civili.

Mondo: I più letti