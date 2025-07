La ong Women of the Sun ha vinto il premio del Consiglio d'Europa per l'emancipazione femminile 2025. Nata nel 2021 a Betlemme, dopo lo scoppio della guerra a Gaza tutto è cambiato, tranne la loro missione: "Ci ha ricordato che la pace non è un lusso, è sopravvivenza". E l'alleanza con le donne israeliane, tra dolore e speranza, prosegue: "Non nascondiamo le nostre differenze. Parliamo onestamente, piangiamo insieme. Abbiamo preferito la pace alla vendetta"