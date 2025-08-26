Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Israele, attacco israeliano a nord di Khan Younis, 5 morti: una famiglia. LIVE

Mondo
©Getty

Un attacco israeliano ha ucciso una famiglia palestinese. Lo riporta Al Jazeera, precisando che le vittime sono cinque: padre, madre e tre bambini. Il raid è avvenuto a Mawasi al-Qarara, a nord di Khan Younis. In un altro attacco a Jabalia, nel nord di Gaza, una persona è stata uccisa e diverse altre sono rimaste ferite. Trump ha affermato che "entro le prossime due o tre settimane" si arriverà a una "conclusione positiva e definitiva" del conflitto in Palestina

Per Donald Trump entro due o tre settimane la guerra a Gaza potrebbe finire. "Penso che entro le prossime due o tre settimane si arriverà a una conclusione positiva e definitiva", ha detto il presidente americano alla Casa Bianca. Non è la prima volta che Trump parla di questo lasso di tempo. "Bisogna farla finita perché tra la fame e tutti gli altri problemi le persone continuano ad essere uccise", ha detto ancora il tycoon.

LIVE

Trump, raid Idf su ospedale Gaza? Non sono contento

Rispondendo ai reporter nello studio Ovale, Donald Trump ha detto che non sapeva del raid di Israele sull'ospedale di Gaza ma che non e' contento di ciò.

Netanyahu: "Rammarico per tragico incidente a ospedale Gaza"

"Israele si rammarica profondamente per il tragico incidente avvenuto oggi all'ospedale Nasser di Gaza". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito all'attacco all'ospedale di Khan Younis che ha ucciso 20 palestinesi, tra cui cinque giornalisti. "Israele apprezza il lavoro dei giornalisti, del personale medico e di tutti i civili" ha affermato il premier in seguito alla strage. "Le autorità militari stanno conducendo un'indagine approfondita", si legge in una dichiarazione rilanciata dal Times of Israel. "La nostra guerra è contro i terroristi di Hamas. I nostri obiettivi legittimi sono sconfiggere Hamas e riportare a casa i nostri ostaggi".

Attacco israeliano a nord di Khan Younis, cinque morti

Trump, la guerra a Gaza finirà in due-tre settimane

