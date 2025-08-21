È quanto si vede in due video identici che sarebbero stati girati all'interno della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, e che, diffusi sui social, hanno scatenato diverse reazioni
Una dottoressa e un'infermiera prendono un farmaco prodotto da una multinazionale israeliana, la Teva, e dopo averci scarabocchiato qualcosa sopra con una penna lo gettano in un cestino dei rifiuti. È quanto si vede in due video identici che sarebbero stati girati all'interno della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, e che, diffusi sui social, hanno scatenato diverse reazioni. La Asl Toscana sud est ha avviato degli accertamenti interni per ricostruire l'accaduto e si riserva di procedere con "ogni azione utile a tutela della propria immagine e del personale che opera quotidianamente con impegno, dedizione e correttezza".
Le azioni della Asl
Nella nota, la Asl sottolinea inoltre che le riprese non sono state autorizzate né condivise dall'Azienda e precisa che le due persone riprese sono un medico di medicina generale e un'infermiera dipendente di una cooperativa esterna. A segnalare l'accaduto è stato il sindaco di Pratovecchio Stia, Luca Santini, che ha immediatamente informato Asl, prefettura e questura di Arezzo, attivando le autorità competenti per le necessarie verifiche. L'episodio è ora all'esame della direzione sanitaria e delle autorità.
Approfondimento
Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
© Ansa, Ipa
Giubileo, Papa: "Aspirate a cose grandi. Siamo con Gaza e Kiev". FOTO
Prima della messa conclusiva del Giubileo dei giovani, Prevost si è concesso un giro in papamobile: i presenti, oltre un milione, gli hanno lanciato bandiere e peluche in segno di affetto. Poi la celebrazione, con omelia, dal palco della spianata di Tor Vergata: 'Le fragilità non siano un tabù'. Citato Bergoglio: 'Se siete inquieti, siete vivi'