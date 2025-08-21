Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arezzo, dottoressa e infermiera buttano farmaci israeliani Teva: Asl avvia accertamenti

Cronaca

È quanto si vede in due video identici che sarebbero stati girati all'interno della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, e che, diffusi sui social, hanno scatenato diverse reazioni

ascolta articolo

Una dottoressa e un'infermiera prendono un farmaco prodotto da una multinazionale israeliana, la Teva, e dopo averci scarabocchiato qualcosa sopra con una penna lo gettano in un cestino dei rifiuti. È quanto si vede in due video identici che sarebbero stati girati all'interno della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, e che, diffusi sui social, hanno scatenato diverse reazioni. La Asl Toscana sud est ha avviato degli accertamenti interni per ricostruire l'accaduto e si riserva di procedere con "ogni azione utile a tutela della propria immagine e del personale che opera quotidianamente con impegno, dedizione e correttezza".

Le azioni della Asl

Nella nota, la Asl sottolinea inoltre che le riprese non sono state autorizzate né condivise dall'Azienda e precisa che le due persone riprese sono un medico di medicina generale e un'infermiera dipendente di una cooperativa esterna. A segnalare l'accaduto è stato il sindaco di Pratovecchio Stia, Luca Santini, che ha immediatamente informato Asl, prefettura e questura di Arezzo, attivando le autorità competenti per le necessarie verifiche. L'episodio è ora all'esame della direzione sanitaria e delle autorità.

Approfondimento

Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
FOTOGALLERY

© Ansa, Ipa

1/22
Mondo

Giubileo, Papa: "Aspirate a cose grandi. Siamo con Gaza e Kiev". FOTO

Prima della messa conclusiva del Giubileo dei giovani, Prevost si è concesso un giro in papamobile: i presenti, oltre un milione, gli hanno lanciato bandiere e peluche in segno di affetto. Poi la celebrazione, con omelia, dal palco della spianata di Tor Vergata: 'Le fragilità non siano un tabù'. Citato Bergoglio: 'Se siete inquieti, siete vivi'

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Bimbo di due anni sfugge al controllo e annega in piscina nel Ragusano

Cronaca

La tragedia è avvenuta nella casa di villeggiatura di famiglia del piccolo a Caucana, frazione...

Morto il ragazzo ferito in rissa in spiaggia nel Crotonese

Cronaca

È morto a 22 anni Filippo Verterame, colpito con una coltellata durante una rissa in spiaggia a...

Morto Ampelio Bucci, il pioniere del vino Verdicchio aveva 89 anni

Cronaca

Il pioniere del Verdicchio dei Castelli di Jesi, è scomparso all’età di 89 anni, ricordato come...

Leoncavallo, la storia del centro sociale di Milano

Cronaca

Nella mattinata del 21 agosto 2025 la polizia ha eseguito, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine...

centro sociale leoncavallo

Fermato in Italia ucraino coinvolto in esplosione Nord Stream

Cronaca

L'uomo sospettato di essere uno dei coordinatori dell'operazione di sabotaggio contro il gasdotto...

Cronaca: i più letti