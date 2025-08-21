È quanto si vede in due video identici che sarebbero stati girati all'interno della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, e che, diffusi sui social, hanno scatenato diverse reazioni

Una dottoressa e un'infermiera prendono un farmaco prodotto da una multinazionale israeliana, la Teva, e dopo averci scarabocchiato qualcosa sopra con una penna lo gettano in un cestino dei rifiuti. È quanto si vede in due video identici che sarebbero stati girati all'interno della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, e che, diffusi sui social, hanno scatenato diverse reazioni. La Asl Toscana sud est ha avviato degli accertamenti interni per ricostruire l'accaduto e si riserva di procedere con "ogni azione utile a tutela della propria immagine e del personale che opera quotidianamente con impegno, dedizione e correttezza".