Gaza, Israele attacca ospedale Nasser. 4 giornalisti uccisi: chi erano

Un raid dell’Idf con un drone kamikaze ha colpito la struttura ospedaliera a Khan Yunis. Tra i morti Hossam al-Masri, cameraman della Reuters, Moaz Abu Taha, reporter dell'emittente statunitense NBC, il fotoreporter di Al Jazeera, Mohammed Salama, e Mariam Abu Daqa, che collaborava con l'Independent Arabic e l'Associated Press

Un attacco dell'Esercito israeliano (Idf) sull'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, ha causato almeno 20 vittime, tra cui quattro giornalisti, e numerosi feriti ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Il raid è stato compiuto con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero, riporta Al Jazeera. Il velivolo senza pilota ha preso di mira i piani superiori della struttura, compreso il tetto, dove si trovavano alcuni reporter. Dopo un primo attacco l'Idf ha colpito ancora l’edificio.

Chi erano i giornalisti uccisi

I giornalisti rimasti uccisi nel raid sono Hossam al-Masri, un cameraman dell'agenzia di stampa Reuters, Moaz Abu Taha, reporter dell'emittente statunitense NBC, il fotoreporter di Al Jazeera, Mohammed Salama, e Mariam Abu Daqa, una giornalista che collaborava con diversi media, tra cui l'Independent Arabic e l'Associated Press. Ieri Wafa aveva dato la notizia della morte di un operatore di Palestine Tv, Khaled Al-Madhoun, ucciso in un raid nella zona di Zikim, a nord della Striscia. Il sindacato dei giornalisti palestinesi ha aggiunto che nel raid sono stati feriti anche diversi "colleghi, tra cui il fotografo Hatem Omar Khaled (che lavora per la Reuters e diversi altri media) e il fotografo Jamal Badah, che lavora per il canale televisivo Palestine Today".

Reuters: “Nostro cameraman morto mentre riprendeva attacco”



L'agenzia di stampa Reuters ha confermato che tra le vittime del raid sull'ospedale Nasser c'è Hossam al-Masri, un suo cameraman a contratto, che al momento della sua morte stava riprendendo l’attacco. "Il video in diretta dell'agenzia dall'ospedale, girato da Masri, si è improvvisamente interrotto nel momento dell'attacco iniziale, come mostrano le immagini della Reuters", scrive l'agenzia sul suo sito web.