Gaza, il presidente israeliano Herzog da Papa Leone XIV giovedì

Il presidente Herzog in Vaticano

Herzog incontrerà anche il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Oltre alla riunione con il pontefice, il presidente israeliano visiterà anche la Biblioteca Vaticana durante la sua giornata a Roma.

Herzog: "Israele rifletta sul futuro di Gaza dopo Hamas"

Israele deve riflettere "in modo profondo, pratico e, cosa non meno importante, coraggioso" sul futuro di Gaza dopo Hamas. A dirlo è stato lo stesso Herzog alla cerimonia di premiazione dell'Israel Defense Prize a Gerusalemme. "Non c'è dubbio che in questa campagna, decisioni coraggiose e importanti in materia di sicurezza siano state prese dalla leadership politica, ora siamo tenuti a pensare al giorno dopo e sul corso politico che deve accompagnare la campagna militare", ha aggiunto il presidente israeliano.