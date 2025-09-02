Gaza, il presidente israeliano Herzog da Papa Leone XIV giovedì

L'incontro si terrà il prossimo 4 settembre. Ad annunciarlo è stato l'ufficio del presidente stesso, sottolineando che il viaggio, promosso dalla Santa Sede, si concentrerà sugli sforzi per riportare indietro gli ostaggi da Gaza. Tra i focus, anche la lotta all'antisemitismo nel mondo e la protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente
Il presidente israeliano Isaac Herzog incontrerà Papa Leone XIV in Vaticano il prossimo 4 settembre. Ad annunciarlo è stato l'ufficio del presidente stesso, sottolineando che il viaggio di un giorno, promosso dalla Santa Sede, si concentrerà sugli sforzi per riportare indietro gli ostaggi da Gaza. Tra i focus dell'incontro, anche la lotta all'antisemitismo nel mondo e la protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente.
Il presidente Herzog in Vaticano
Herzog incontrerà anche il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Oltre alla riunione con il pontefice, il presidente israeliano visiterà anche la Biblioteca Vaticana durante la sua giornata a Roma.
Herzog: "Israele rifletta sul futuro di Gaza dopo Hamas"
Israele deve riflettere "in modo profondo, pratico e, cosa non meno importante, coraggioso" sul futuro di Gaza dopo Hamas. A dirlo è stato lo stesso Herzog alla cerimonia di premiazione dell'Israel Defense Prize a Gerusalemme. "Non c'è dubbio che in questa campagna, decisioni coraggiose e importanti in materia di sicurezza siano state prese dalla leadership politica, ora siamo tenuti a pensare al giorno dopo e sul corso politico che deve accompagnare la campagna militare", ha aggiunto il presidente israeliano.