Israele, Ben Gvir avverte Europa: proverà terrorismo in prima persona

Il ministro israeliano Ben Gvir avverte l'Europa: proverà il terrorismo in prima persona

L'esponente di estrema ha condannato la decisione del Belgio di riconoscere uno Stato palestinese alle Nazioni Unite: "Invece di premiare il terrore, il mondo libero deve unirsi contro di esso"

Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir ha condannato la decisione del Belgio di riconoscere uno Stato palestinese alle Nazioni Unite (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "I Paesi europei che si abbandonano all'ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas", ha affermato Ben Gvir, "finiranno per sperimentare il terrore in prima persona. Qui in Israele c'era chi un tempo credeva a tali illusioni, e il risultato sono stati stupri, omicidi e massacri. Invece di premiare il terrore, il mondo libero deve unirsi contro di esso".

Territori palestinesi
I territori palestinesi e Israele, la cronistoria fino alla colonia E1

La storia dei territori palestinesi è antica, complessa e segnata da conflitti. Partiamo dalla fine della Prima guerra mondiale, con il collasso dell’Impero ottomano e il mandato britannico. Fino alla colonia East1 approvata di recente dal governo israeliano

