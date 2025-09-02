Israele, Ben Gvir avverte Europa: proverà terrorismo in prima persona

Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir ha condannato la decisione del Belgio di riconoscere uno Stato palestinese alle Nazioni Unite (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "I Paesi europei che si abbandonano all'ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas", ha affermato Ben Gvir, "finiranno per sperimentare il terrore in prima persona. Qui in Israele c'era chi un tempo credeva a tali illusioni, e il risultato sono stati stupri, omicidi e massacri. Invece di premiare il terrore, il mondo libero deve unirsi contro di esso".