Sumud Flotilla, altra barca colpita da sospetto raid con drone. LIVE

"Nonostante l'attacco di ieri sera a una delle nostre imbarcazioni, la Global Sumud Flotilla (Gsf) rimane risoluta e imperterrita. Ci stiamo preparando a partire da Tunisi, in attesa degli ultimi controlli meccanici, delle valutazioni meteorologiche e della preparazione dei partecipanti". Lo afferma la stessa Gsf in un comunicato pubblicato sui suoi canali web
in evidenza
La flottiglia pro-Gaza afferma che una seconda imbarcazione è stata bersaglio ieri sera di un sospetto attacco drone, aggiungendo che non si fermerà e che a breve partirà da Tunisi. Scontri ieri sera a Roma durante una manifestazione pro-flottiglia. Stasera riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza Onu, dopo il raid israeliano contro Hamas in Qatar. Doha definisce l'attacco un tradimento e ferma la sua mediazione nei colloqui per la tregua. Trump smentisce di essere stato preventivamente informato da Netanyahu e si dice "molto turbato". Liberata da Hezbollah una israelo-russa rapita in Iraq.
Gli approfondimenti:
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui) Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Wafa, otto palestinesi uccisi in raid israeliani dall'alba
Sono otto i palestinesi che risultano uccisi finora negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza in corso dall'alba. Lo riferisce l'agenzia stampa palestinese Wafa. Nel dettaglio, cinque persone sono morte a causa di un drone che ha colpito un accampamento di profughi a Nassr, nel nord di Città di Gaza, e altre tre, rispettivamente, in tre attacchi distinti nei pressi dell'ospedale al-Ahli, a Deir el-Balah e nel campo profughi di Bureij.
La Tunisia condanna fermamente l'attacco israeliano al Qatar
"La Tunisia ha condannato fermamente l'attacco a tradimento e atrocità compiuto martedì dall'entità sionista occupante contro il fratello Stato del Qatar, in palese violazione di tutte le leggi e convenzioni internazionali". In una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri di Tunisia, la Tunisia ha espresso "la sua piena solidarietà e il suo incrollabile sostegno allo Stato del Qatar, sostenendone gli sforzi per difendere la sua sacralità, sovranità, sicurezza nazionale, integrità territoriale e cittadini". La Tunisia ha inoltre espresso le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime di questo vile attacco e ribadito il suo fermo sostegno al popolo palestinese nel rivendicare i propri diritti usurpati, che non decadranno nel tempo, primo tra tutti il ;;diritto a stabilire il proprio Stato indipendente con piena sovranità su tutta la Palestina, con Al-Quds Al-Sharif come capitale. Nella dichiarazione viene inoltre sottolineata "l'importanza di concretizzare la visione comune della sicurezza araba come scelta strategica e indispensabile di fronte a tutte le minacce poste dall'entità sionista alla pace, alla sicurezza e alla stabilità, non solo nella regione ma in tutto il mondo".
Qatar: "Lavoriamo con gli Usa per evitare nuovi raid dell'Idf su Doha"
''Stiamo lavorando con gli Stati Uniti per avere la garanzia che in futuro non si ripetano più simili incursioni''. Lo ha dichiarato ad al-Jazeera Majed al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, commentando il raid condotto da Israele su Doha. "Vogliamo chiarire che, nella nostra collaborazione con gli Stati Uniti, non prendiamo alla leggera il fatto che Israele possa attaccare'', ha aggiunto al-Ansari.
L'Emiro del Qatar ''ha chiarito che questo attacco non rimarrà senza risposta e che adotteremo tutti i mezzi legali e diplomatici per rispondere", ha detto al-Ansari.
La Global Sumud Flotilla colpita da un drone
Un'infografica intitolata "Global Sumud Flotilla colpita da un drone" creata a Istanbul, Turchia. Nell'immagine si cita un drone che ha colpito l'imbarcazione principale della Global Sumud Flotilla in un porto della Tunisia, mentre si dirigeva verso Gaza.
Attacco Qatar, Trump: "Iniziativa di Netanyahu, non mia". VIDEO
Attacco Israele a Doha, perché i leader di Hamas si trovano in Qatar
Il 9 settembre un raid dei caccia israeliani ha colpito una villetta nell'elegante quartiere Qatara di Doha, in Qatar. Obiettivo: annientare i vertici di Hamas riuniti nell’edificio. Le potenti esplosioni provocate da dieci bombe hanno causato grandi colonne di fumo. L’attacco a sorpresa, definito “storico” perché è la prima volta che l'Idf attacca il Qatar, ha avuto un esito ancora incerto. Sulla sorte dei “target” israeliani non c'è certezza, dopo una giornata di voci e smentite e l'ipotesi che le bombe abbiano fatto i maggiori danni sulla casa vicina a quella della riunione.
Attacco Israele a Doha, perché i leader di Hamas si trovano in QatarVai al contenuto
Flotilla: 'Non ci fermiamo, a breve partenza da Tunisi'
"Nonostante l'attacco di ieri sera a una delle nostre imbarcazioni, la Global Sumud Flotilla (Gsf) rimane risoluta e imperterrita. Ci stiamo preparando a partire da Tunisi, in attesa degli ultimi controlli meccanici, delle valutazioni meteorologiche e della preparazione dei partecipanti". Lo afferma la stessa Gsf in un comunicato pubblicato sui suoi canali web.
Flotilla: altra barca colpita da sospetto raid con drone
La Global Sumud Flotilla afferma che un'altra sua imbarcazione è stata vittima di un sospetto attacco con drone. Non ci sono vittime o feriti, viene specificato.