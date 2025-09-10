Sumud Flotilla, altra barca colpita da sospetto raid con drone. LIVE

"La Tunisia ha condannato fermamente l'attacco a tradimento e atrocità compiuto martedì dall'entità sionista occupante contro il fratello Stato del Qatar, in palese violazione di tutte le leggi e convenzioni internazionali". In una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri di Tunisia, la Tunisia ha espresso "la sua piena solidarietà e il suo incrollabile sostegno allo Stato del Qatar, sostenendone gli sforzi per difendere la sua sacralità, sovranità, sicurezza nazionale, integrità territoriale e cittadini". La Tunisia ha inoltre espresso le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime di questo vile attacco e ribadito il suo fermo sostegno al popolo palestinese nel rivendicare i propri diritti usurpati, che non decadranno nel tempo, primo tra tutti il ;;diritto a stabilire il proprio Stato indipendente con piena sovranità su tutta la Palestina, con Al-Quds Al-Sharif come capitale. Nella dichiarazione viene inoltre sottolineata "l'importanza di concretizzare la visione comune della sicurezza araba come scelta strategica e indispensabile di fronte a tutte le minacce poste dall'entità sionista alla pace, alla sicurezza e alla stabilità, non solo nella regione ma in tutto il mondo".