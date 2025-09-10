Secondo attacco con drone ad altra nave umanitaria Flotilla

La Global Sumud Flotilla ha riferito che una seconda delle sue imbarcazioni dirette a Gaza è stata colpita da un drone la sera del 9 settembre, mentre era attraccata in acque tunisine. Questo secondo attacco, che ha colpito la nave Alma diretta a Gaza , provocandone l'incendio, ha segnato quello che gli organizzatori hanno definito "il secondo attacco di questo tipo in due giorni ". L'Alma, "che navigava sotto bandiera britannica, ha subito danni da incendio sul ponte superiore", secondo la Global Sumud Flotilla. "L'incendio è stato poi spento e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro". La Global Sumud Flotilla ha dichiarato che è in corso un'indagine e che l'organizzazione si è impegnata a proseguire la sua missione "senza farsi scoraggiare". Le riprese di Mohammad AL-Zubide mostrano l'incendio mentre una folla osserva da un porto vicino. Credit: Mohammad AL-Zubide via Storyful