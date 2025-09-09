Global Sumud Flotilla: "Attaccata barca con a bordo Greta Thunberg"

Gli organizzatori dell'iniziativa umanitaria hanno pubblicato alcuni filmati che mostrano l'attacco di un drone contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza, ancorata al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. Il ministero dell’Interno della Tunisia ha smentito l’accaduto. Gli attivisti: "La nostra missione non si fermerà" ascolta articolo

Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno pubblicato alcuni filmati delle telecamere di sicurezza che mostrano l'attacco - nella notte tra lunedì e martedì - di un drone contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza, ancorata al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said e su cui si trovava anche l'attivista Greta Thunberg. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. Il ministero dell’Interno della Tunisia ha smentito l’attacco, dicendo di non aver riscontrato attività di droni. "Secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni", ha dichiarato la Guardia nazionale.

Cosa è successo Nei video pubblicati su X dalla Global Sumud Flotilla si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che, all'improvviso, guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata: poi il panico sulla nave, con un'altra persona che grida "incendio, incendio" e la prima che dice "siamo stati colpiti". Approfondimento Flotilla per Gaza colpita da drone nella notte

La missione umanitaria prosegue L’attivista Thiago Avila ha fatto sapere, dopo l’accaduto, che "la missione umanitaria non si fermerà e non sarà influenzata da alcuna minaccia. La Tunisia è un Paese sovrano e rifiutiamo qualsiasi assalto al suo territorio. I nostri occhi sono puntati a Gaza". La missione della Global Sumud Flotilla quindi proseguirà: il convoglio che riunisce rappresentanti da 44 Paesi intende salpare dalla capitale tunisina domani, per poi congiungersi in mare con altre imbarcazioni dirette verso la Striscia (LE NEWS SUL CONFLITTO IN DIRETTA). Approfondimento Guerra Medioriente, l'esplosione a bordo della Flotilla (FOTO)

Silvestri (M5S): "Attacco gravissimo, governo inerte" Intanto iniziano ad arrivare le prime reazioni sull'accaduto. "L'attacco alla missione Flotilla è gravissimo. Parliamo di persone che stanno mettendo il proprio corpo a servizio di una causa giusta e che stanno agendo contro l'inerzia dei governi, tra cui quello Meloni", ha detto, ad Agorà, Francesco Silvestri, capogruppo M5S in Commissione Esteri.