27/28

Lo scorso agosto l'attivista è stata immortalata per la copertina di Vogue Scandinavia. Adagiata sull'erba in un bosco, accarezza un puledro vestita con il suo classico impermeabile e un vestito floreale. "L'industria della moda contribuisce enormemente all'emergenza climatica ed ecologica", scrive Greta. Poi attacca il "green washing" di tante aziende del fashion system. "Non è possibile produrre moda in serie o consumare in modo sostenibile. Questo è uno dei tanti motivi per cui avremo bisogno di un cambiamento di sistema"