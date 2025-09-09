Attacco con drone alla Flotilla, Tajani: “Italia non può agire”

Tajani ha precisato che “non ci sono italiani coinvolti o feriti” nell’episodio avvenuto in "acque territoriali tunisine", "quindi non possiamo fare nulla”. Ha poi definito la Flotilla “un’operazione a rischio” e ha aggiunto che “non possiamo fare nulla se non garantire, se e quando arriveranno in territorio israeliano, tutto il sostegno consolare agli italiani”

Sull’attacco con drone che nella notte tra lunedì e martedì ha colpito una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, denunciato dagli organizzatori, è intervenuto anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si attendono gli esiti di "un'indagine da parte dei tunisini, non sappiamo quel che realmente è successo”, ha detto il vicepremier a margine di una riunione sulla manovra. Si tratta di un episodio avvenuto in "acque territoriali tunisine" ad una "nave battente bandiera portoghese", peraltro "non ci sono italiani coinvolti, feriti, quindi non possiamo fare nulla”, ha aggiunto. "Aspettiamo" di vedere "cosa succede, la nostra ambasciata a Tunisi è allertata per la presenza di cittadini italiani là, di più non possiamo fare. Non tocca all'Italia fare indagini”.

