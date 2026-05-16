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Alessandro Coatti, emesse 5 condanne per l'omicidio del biologo italiano in Colombia

Mondo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e accolto dal tribunale, il ricercatore di Longastrino, in provincia di Ferrara, sarebbe stato adescato tramite un'app di incontri e attirato in un'abitazione del quartiere El Pando, dove il gruppo lo avrebbe sequestrato per derubarlo di telefono e oggetti di valore. Poi sarebbe stato ucciso per asfissia e il suo corpo fatto a pezzi sarebbe stato abbandonato in varie zone della città caraibica

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Le indagini condotte dalla Procura generale colombiana hanno portato alle prime cinque condanne per l'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, assassinato il 5 aprile 2025 a Santa Marta, nel nord del Paese. Gli imputati coinvolti nel procedimento hanno riconosciuto le proprie responsabilità davanti ai giudici. Isaac Enrique Marquez Charris, Brayan Augusto Cantillo Salcedo e Oswall Moises Ospino Navarro sono stati condannati a 25 anni e 10 mesi di reclusione per omicidio aggravato, rapina aggravata e distruzione di elementi probatori. Jose Angel Lizcano ha invece ricevuto una pena di due anni e mezzo per avere trasportato e disseminato resti del cadavere in diversi punti di Santa Marta. Condanna a due anni anche per Andrea Camila Verdugo Escorcia, ritenuta colpevole di omissione di denuncia dopo che gli accertamenti hanno stabilito che fosse a conoscenza del delitto senza informare le autorità.

L'omicidio

La vicenda ha destato forte emozione sia in Colombia che in Italia per la sua efferatezza e crudeltà. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e accolto dal tribunale, il ricercatore di Longastrino, in provincia di Ferrara, sarebbe stato adescato tramite un'app di incontri e attirato in un'abitazione del quartiere El Pando, dove il gruppo lo avrebbe sequestrato per derubarlo di telefono e oggetti di valore. Poi il drammatico epilogo: la vittima sarebbe stata uccisa per asfissia e il suo corpo fatto a pezzi sarebbe stato abbandonato in varie zone della città caraibica.

Approfondimento

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