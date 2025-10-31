Colombia, omicidio biologo italiano: fermato il giovane che lo adescò

La Polizia e la Procura della città colombiana di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani, hanno arrestato il giovane che, secondo le indagini, avrebbe adescato e ingannato il biologo italiano Alessandro Coatti, conducendolo in una trappola mortale. Si tratta di Uber Etilvio Torres García, la cui cattura è arrivata sei mesi dopo il brutale omicidio, che ha scosso entrambi i Paesi. Secondo quanto riporta El Tiempo, che ha ricostruito l'inchiesta conclusasi con l'arresto del settimo membro della banda che uccise Coatti, Uber contattò il biologo tramite una app di incontri e concordò con lui un appuntamento al Parco degli Innamorati (il Parque de los Novios), luogo centrale e affollato di Santa Marta.