Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia

Momenti di tensione a Roma durante il corteo promosso dal Global Movement to Gaza Italia. Un gruppo di manifestanti pro Palestina, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della Digos. Sono stati lanciati anche alcuni fumogeni. Il corteo, partito da piazzale Flaminio con lo striscione bianco “Blocchiamo tutto” scritto in rosso, è stato organizzato dal Global Movement to Gaza Italia “per la Global Sumud Flotilla, contro il genocidio a Gaza”.

Delegazione Flotilla alla Farnesina: “Consegnata diffida”



La delegazione del Global Movement to Gaza Italia, a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, è arrivata in corteo insieme con gli attivisti alla Farnesina, dove sta “consegnando la diffida al governo italiano", già annunciata oggi. Durante il presidio non sono mancati cori e fischi contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.