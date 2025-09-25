Esplora tutte le offerte Sky
Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia

Cronaca
©Ansa

Un gruppo di manifestanti, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della Digos. Lanciato anche qualche fumogeno

Momenti di tensione a Roma durante il corteo promosso dal Global Movement to Gaza Italia. Un gruppo di manifestanti pro Palestina, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della Digos. Sono stati lanciati anche alcuni fumogeni. Il corteo, partito da piazzale Flaminio con lo striscione bianco “Blocchiamo tutto” scritto in rosso, è stato organizzato dal Global Movement to Gaza Italia “per la Global Sumud Flotilla, contro il genocidio a Gaza”. 

 

corteo Roma
©Ansa

Delegazione Flotilla alla Farnesina: “Consegnata diffida”

 

La delegazione del Global Movement to Gaza Italia, a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, è arrivata in corteo insieme con gli attivisti alla Farnesina, dove sta “consegnando la diffida al governo italiano", già annunciata oggi. Durante il presidio non sono mancati cori e fischi contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Flotilla, Crosetto: clima preoccupante, non forzare blocco
corteo roma
©Ansa
Milano, scontri in Stazione Centrale durante corteo per Gaza. FOTO

Un gruppo di manifestanti ha tentato l'assalto con la forza alla galleria delle Carrozze. Dopo circa due ore sono stati di fatto sgomberati dalle forze dell'ordine, tra manganelli e lacrimogeni. Le tensioni si sono poi spostate in via Vittor Pisani. La premier Meloni: 'Violenze di pseudo-manifestanti non cambieranno vita della popolazione a Gaza, tutti condannino'. Il sindaco Sala: 'Vandalismo frange violente non aiuta causa palestinese'

