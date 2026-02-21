Storica traslazione delle ossa di San Francesco. Le spoglie mortali sono state prelevate dalla sua tomba, situata nella cripta della Basilica di Assisi, e trasferite in una teca ai piedi dell'altare papale della Chiesa inferiore in occasione dell'ostensione dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. L'aﬄusso di pellegrini previsto ad Assisi sarà imponente, con migliaia di persone attese da tutto il mondo