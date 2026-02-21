Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

San Francesco, le ossa traslate nella Chiesa inferiore di Assisi per l'ostensione. FOTO

Cronaca fotogallery
9 foto
©Ansa

Storica traslazione delle ossa di San Francesco. Le spoglie mortali sono state prelevate dalla sua tomba, situata nella cripta della Basilica di Assisi, e trasferite in una teca ai piedi dell'altare papale della Chiesa inferiore in occasione dell'ostensione dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. L'aﬄusso di pellegrini previsto ad Assisi sarà imponente, con migliaia di persone attese da tutto il mondo

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte Suprema americana....

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caso del principe Andrea,...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina il monito del presidente Mattarella, che...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Le polemiche legate al voto alla Camera sul Board of Peace sono il tema principale sulle aperture...

13 foto

La storia del Teatro Sannazaro, dall'apertura nel 1847 all'incendio

Cronaca

La "Bomboniera di Chiaia", commissionata da Don Giulio Mastrilli duca di Marigliano...

11 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Incidente al Corno alle Scale in E. Romagna, coinvolti alpinisti

    Cronaca

    Gli alpinisti coinvolti probabilmente stavano transitando lungo la zona, forse tutti in...

    Ascoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero

    Cronaca

    Le verifiche del medico legale avrebbero escluso una morte violenta e l'ipotesi più probabile è...

    Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo

    Cronaca

    L'assistente capo, 41 anni, del commissariato di Mecenate è indagato per omicidio...