Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 marzo: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

È ancora la guerra in Medio Oriente a farla da padrone sulle aperture dei giornali in edicola. Spazio al primo minaccioso discorso della nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei, che non appare in video e le cui parole vengono solo lette al popolo iraniano. Via il contingente italiano dopo l'attacco alla base di Erbil. Spazio anche all'avvicinamento al referendum, con l'appello di Meloni: "Votate, non voltatevi dall'altra parte". Derby di Europa League in primo piano sugli sportivi: l'andata di Bologna-Roma finisce 1-1

