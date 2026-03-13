Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 marzo: la rassegna stampa

È ancora la guerra in Medio Oriente a farla da padrone sulle aperture dei giornali in edicola. Spazio al primo minaccioso discorso della nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei, che non appare in video e le cui parole vengono solo lette al popolo iraniano. Via il contingente italiano dopo l'attacco alla base di Erbil. Spazio anche all'avvicinamento al referendum, con l'appello di Meloni: "Votate, non voltatevi dall'altra parte". Derby di Europa League in primo piano sugli sportivi: l'andata di Bologna-Roma finisce 1-1
- Guerra in Medio Oriente ancora in primo piano sulla quasi totalità delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera il primo discorso della nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei, che promette ressitenza e vendetta. E annuncia: "Hormuz resta blindato". Spazio anche alla ricostruzione dell'attacco alla base di Erbil. Referendum, Meloni lancia la volata: "Votate, non voltatevi dall'altra parte"
- 'Soldati italiani via dalla guerra' è il titolo principale sulla prima pagina dell'edizione odierna di Repubblica. Il riferimento è al ritiro del contingente dopo il drone caduto sulla base di Erbil. Crosetto: "Attacco deliberato contro di noi". Mojtaba Khamenei promette "venedetta per i martiri". Meloni consulta i leader dell'opposizione sull'Iran, ma è scontro sulla giustizia
- Stessi temi in primo piano anche sulla Stampa, dove la guerra è trattata in taglio alto sempre attraverso le prime parole di Khamenei pronunciate in un discorso letto senza che lui apparisse in video. Hormuz resta chiuso, missili su Gerusalemme. Meloni attacca sul referendum: "Se vince il no stupratori liberi". E assicura: "Nessuna possibilità che mi dimetta"
- Intervista al ministro della Difesa Crosetto sulla prima del Messaggero. "L'Europa agisca in fretta su Hormuz", è l'appello lanciato dal ministro, secondo cui non servono navi da guerra, ma "lo Stretto va sterilizzato". Petrolio a 100 dollari, giù le Borse. Fotonotizia per il pari di Europa League tra Roma e Bologna, con Lorenzo Pellegrini autore della rete che tiene vive le speranze giallorosse
- Calciomercato in primo piano sulla Gazzetta dello Sport, col rinnovo più vicino tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Per il serbo pronto un contratto di uno o due anni. E intanto domani torna in panchina con l'Udinese. Pellegrini risponde a Bernardeschi, il derby di Europa League si decide tra una settimana. Conference, Gudmundsson salva la Fiorentina al 93': è 2-1 sul Rakow
- L'ottavo d'andata tutto italiano in apertura sul Corriere dello Sport con i volti dei due marcatori. Appuntamento il 19 all'Olimpico, con Gasperini che promette: "Il ritorno sarò diverso". In taglio alto la trattativa che procede a grandi passi per il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus: oggi previsto un nuovo incontro con la dirigenza bianconera
- Anche su Tuttosport grande spazio all'imminente rinnovo tra Spalletti e la Juventus. Oggi vertice tra il tecnico e la società: sul tavolo mercato e contratto per costruire la squadra della prossima stagione
- 'Meloni e il popolo del Sì: "Un'occasione storica"' titola Il Giornale a corredo dell'invito al voto della premier lanciato nella giornata di ieri. "Se vince il No non lascio", aggiunge Meloni. Reportage da Erbil nella base italiana colpita da un drone
- Sul Sole 24 Ore in evidenza la fiammata del petrolio sopra i 100 dollari. 'Caro carburanti, frenata sui tagli alle accise', si legge anche sul quotidiano di Confindustria. Violazioni fiscali, responsabilità del professionista più ampia
- 'Nordio, riforma col buco: niente sanzioni alle toghe' titola Il Fatto Quotidiano. L'articolo 107 dà solo ai due Csm il potere di sospendere, trasferire o cacciare i magistrati in caso di errore gravissimo
- Anche su Libero in apertura il discorso della premier: "Giustizia, ora o mai più". Meloni lancia l'appello: "Il referendum è l'ultima occasione per cambiare rotta. Col No correnti ancora più potenti e magistrati negligenti a fare carriera"
- Fotonotizia sul Manifesto per i migranti uccisi dai droni e dai missili negli Emirati: sono 12 sulle 13 vittime totali. Non hanno soldi e passaporto per fuggire e sono costretti a lavorare senza riparo. La guerra continua, sulle loro teste
- Anche sul Resto del Carlino aertura riservata alla guerra in Iran con l'attacco e Erbil e il contingente italiano che lascia la base in Iraq. Fotonotizia a centro pagina per la scomparsa di Enrica Bonaccorti, il 'volto gentile' della tv': aveva 76 anni