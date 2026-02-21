Saint Moritz, 25enne scomparso sulla neve: madre offre ricompensa

Ricompensa aumentata da 10 mila a 50 mila euro per ritrovare il giovane scomparso da quattro giorni durante un'escursione sulle montagne di Saint Moritz. La madre denuncia l'assenza di un contatto diretto con la Farnesina e chiede un referente istituzionale immediato. Le ricerche restano sospese per il maltempo, mentre emergono nuovi dettagli sulla telefonata che l'ha avvertita della possibile bufera che avrebbe sorpreso il figlio ascolta articolo

È di 50 mila euro la ricompensa offerta dalla madre di Luciano Capasso per chiunque riesca a ritrovare il figlio, il 25enne originario di Qualiano (Napoli) scomparso da quattro giorni durante un'escursione in montagna in Svizzera. Il giovane, che lavorava a Saint Moritz ed era appassionato di alpinismo, non è rientrato da un'uscita in solitaria ad alta quota, facendo scattare l'allarme.

Ricerche sospese per maltempo L'avvocato Sergio Pisani, che assiste la famiglia, riferisce che i contatti con la Farnesina sono attivi, ma le ricerche risultano sospese a causa delle condizioni meteo avverse e riprenderanno nella giornata di domani. "Le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza", sottolinea la madre.

L'ultima posizione nota del ragazzo L'ultima posizione registrata del giovane è a 46,43110 gradi Nord e 9,92496 gradi Est. Da quel momento, nessuna traccia. "Mio figlio è scomparso da quattro giorni. Vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi", scrive la madre, rivolgendo il suo appello a guide alpine, gruppi di alpinismo, volontari, escursionisti, rifugisti e a chiunque disponga di un drone nell’area di Saint Moritz. La donna invita chiunque abbia informazioni, anche minime, a contattarla al numero +39 3202606697. "Vi prego di condividere questo appello. Mio figlio deve tornare a casa", aggiunge.

La richiesta della madre La madre, Raffaella Grande, chiede un referente dedicato e un canale diretto con il Ministero degli Esteri, denunciando tramite il suo legale "l'assenza totale di contatti diretti" da parte delle istituzioni italiane. "La famiglia non chiede dichiarazioni pubbliche, ma un contatto umano, immediato e costante", sottolinea l'avvocato Pisani. Il legale ha chiesto l'attivazione urgente di un collegamento diretto tra Farnesina e famiglia: "La madre non può restare sola in un momento così drammatico. Le istituzioni devono essere presenti quando un cittadino italiano è disperso all'estero".