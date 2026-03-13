Il ministro della Cultura, nella telefonata con Tetyana Berezhna, ha espresso l'intenzione di verificare la compatibilità della presenza russa a Venezia con le restrizioni dettate dalle sanzioni imposte dall'Occidente. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco: "Ho predisposto in ben due cantieri uno spazio dedicato ai dissidenti" ascolta articolo

È ormai diventata un dossier internazionale la presenza della Russia alla Biennale d'arte di Venezia. Il ministero della Cultura ha fatto sapere che il titolare del dicastero Alessandro Giuli ha parlato telefonicamente con la sua omologa e vicepremier ucraina Tetyana Berezhna, in un colloquio dai toni cordiali. E nel frattempo il ministro vuole "con la massima urgenza" studiare il fascicolo sul Padiglione Russo che ha in mano la Biennale, soprattutto per capire se le "modalità di allestimento" e la "gestione" siano compatibili con il regime sanzionatorio in vigore nei confronti di Mosca.

L’ipotesi dell’invio degli ispettori Nella telefonata con Berezhna, Giuli ha espresso l'intenzione di verificare la compatibilità della presenza russa con le restrizioni dettate dalle sanzioni imposte dall'Occidente. Al contempo, ha richiesto a Venezia copia integrale della corrispondenza fra la Fondazione e le autorità di Mosca. E non è escluso che dal Collegio Romano possano essere anche inviati degli ispettori a Venezia, per chiarire meglio i contorni della vicenda ed eventuali responsabilità nell'elusione delle norme restrittive nei confronti di un Paese aggressore. Una questione che imbarazza il governo italiano, anche se nel corso della telefonata la ministra ucraina avrebbe espresso "gratitudine all'Italia per il costante sostegno all'Ucraina" e avrebbe invitato il collega italiano a Leopoli per la seconda conferenza sulla tutela dei beni culturali del Paese. Leggi anche Biennale, Giuli chiede dimissioni Gregoretti per l'ok a ritorno Russia