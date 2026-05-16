Airbus con 130 passeggeri esce di pista durante il decollo in Croazia

È successo all'aeroporto di Spalato e il velivolo era diretto a Francoforte, in Germania. Tutti i passeggeri ne sono usciti miracolosamente illesi. "Secondo le prime informazioni, l'equipaggio ha fermato l'aereo in conformità con le procedure di sicurezza previste", ha spiegato la compagnia aerea

Un Airbus A220-300 della Croatia Airlines, con 130 passeggeri a bordo, è uscito di pista all'aeroporto di Spalato, in Croazia, dopo che i piloti hanno deciso di interrompere il decollo "in conformità con le procedure di sicurezza", ha annunciato la compagnia aerea in un comunicato. Al momento dell'incidente, l'aereo si stava preparando al decollo da Spalato diretto a Francoforte, in Germania. "Secondo le prime informazioni, l'equipaggio ha fermato l'aereo in conformità con le procedure di sicurezza previste", ha spiegato la compagnia aerea, senza fornire dettagli sui motivi della decisione dei piloti. "Ulteriori informazioni" saranno diffuse "dopo il completamento dei controlli tecnici iniziali e delle procedure ufficiali", ha aggiunto.