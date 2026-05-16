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Airbus con 130 passeggeri esce di pista durante il decollo in Croazia

Cronaca
©Getty

È successo all'aeroporto di Spalato e il velivolo era diretto a Francoforte, in Germania. Tutti i passeggeri ne sono usciti miracolosamente illesi. "Secondo le prime informazioni, l'equipaggio ha fermato l'aereo in conformità con le procedure di sicurezza previste", ha spiegato la compagnia aerea

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Un Airbus A220-300 della Croatia Airlines, con 130 passeggeri a bordo, è uscito di pista all'aeroporto di Spalato, in Croazia, dopo che i piloti hanno deciso di interrompere il decollo "in conformità con le procedure di sicurezza", ha annunciato la compagnia aerea in un comunicato. Al momento dell'incidente, l'aereo si stava preparando al decollo da Spalato diretto a Francoforte, in Germania. "Secondo le prime informazioni, l'equipaggio ha fermato l'aereo in conformità con le procedure di sicurezza previste", ha spiegato la compagnia aerea, senza fornire dettagli sui motivi della decisione dei piloti. "Ulteriori informazioni" saranno diffuse "dopo il completamento dei controlli tecnici iniziali e delle procedure ufficiali", ha aggiunto. 

Aereo è stato sottoposto ad accertamenti 

"Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono illesi e nessuno è rimasto ferito", ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato, aggiungendo che a bordo c'erano cinque membri dell'equipaggio. I passeggeri sono sbarcati dall'aereo e si trovano nel terminal dell'aeroporto. Una foto pubblicata dal sito di notizie regionale Damacijadanas.hr mostra l'aereo fermo sul bordo della pista, con un motore apparentemente danneggiato che tocca l'erba a lato della pista. 

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