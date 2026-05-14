Florida, aereo precipita in mare: salvati 11 sopravvissuti

Il Pentagono ha diffuso le immagini del salvataggio degli 11 passeggeri di un piccolo aereo precipitato nell’Atlantico al largo della Florida. I sopravvissuti, rimasti per ore su una zattera di emergenza dopo un guasto ai motori, sono stati recuperati dall’Air Force con un elicottero di soccorso poco prima dell’arrivo di un temporale.
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