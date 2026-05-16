Milano, due coniugi travolti sulle strisce pedonali: morto il marito

La donna è stata portata al Niguarda, dove è stata ricoverata e portata in sala operatoria. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto choc, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni
Grave incidente stradale nel pomeriggio, poco prima delle 15, in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada, presumibilmente sulle strisce pedonali. L'uomo è morto all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era stato portato in condizioni disperate. La moglie è invece stata portata in gravissime condizioni al Niguarda dove ora è in sala operatoria. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto choc, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni.
La dinamica dell'investimento
Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'auto, guidata da un uomo italiano del 1966, proveniva da via Chiese e viaggiava in direzione del centro città quando, all'altezza dell'incrocio con via Vizzola, ha travolto i due pedoni che stavano attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo. Le condizioni della coppia sono apparse subito molto gravi.