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Milano, due coniugi travolti sulle strisce pedonali: morto il marito

Cronaca

La donna è stata portata al Niguarda, dove è stata ricoverata e portata in sala operatoria. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto choc, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni

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Grave incidente stradale nel pomeriggio, poco prima delle 15, in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada, presumibilmente sulle strisce pedonali. L'uomo è morto all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era stato portato in condizioni disperate. La moglie è invece stata portata in gravissime condizioni al Niguarda dove ora è in sala operatoria. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto choc, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni. 

I rilievi a seguito dell'incidente stradale avvenuto in in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada, Milano, 16 maggio 2026. ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

La dinamica dell'investimento

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'auto, guidata da un uomo italiano del 1966, proveniva da via Chiese e viaggiava in direzione del centro città quando, all'altezza dell'incrocio con via Vizzola, ha travolto i due pedoni che stavano attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo. Le condizioni della coppia sono apparse subito molto gravi. 

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