Milano, due coniugi travolti sulle strisce pedonali: morto il marito

La donna è stata portata al Niguarda, dove è stata ricoverata e portata in sala operatoria. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto choc, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni

Grave incidente stradale nel pomeriggio, poco prima delle 15, in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada, presumibilmente sulle strisce pedonali. L'uomo è morto all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era stato portato in condizioni disperate. La moglie è invece stata portata in gravissime condizioni al Niguarda dove ora è in sala operatoria. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto choc, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni.