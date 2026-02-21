Offerte Sky
Bologna, arrestato per furto l’uomo che travolse e uccise lo zio di Laura Pausini

Cronaca
©Ansa

Il 29enne moldavo è stato sorpreso dai poliziotti l’altra notte mentre tentava di effettuare un furto dal fioraio nella stessa via dove a novembre aveva investito Ettore Pausini, storico barbiere della zona, zio della cantante 

ascolta articolo

È stato arrestato per tentato furto aggravato il 29enne moldavo che a novembre, a Bologna, aveva travolto e ucciso in bici Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura. Lo riferisce il Resto del Carlino. L’uomo è stato sorpreso dai poliziotti  l’altra notte con torcia e piede di porco  nella stessa via dell’investimento. 

©Ansa

Arrestato dalla polizia mentre rubava dal fioraio

La polizia lo ha sorpreso verso mezzanotte e mezza a rubare in un magazzino di un fioraio in via Stradelli Guelfi, la stessa strada dove aveva investito Pausini. Per entrare il ragazzo aveva danneggiato un lucchetto e forzato la porta, scrive il Resto del Carlino, oltre a manomettere l’impianto di sorveglianza. Ieri in direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma. Ettore Pausini, barbiere storico di piazza Azzarita a Bologna e testimonial dell'associazione Onconauti, era stato travolto il 2 novembre 2025 mentre in bici pedalava verso il centro. L'Opel Astra guidata dal ladro che procedeva in direzione opposta lo aveva centrato e ucciso. Era scappato senza prestare soccorso, poi si era costituito alla polizia locale. 

