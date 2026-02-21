Trapianto di cuore fallito a Napoli, il bimbo è morto stamattina

L’Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi, ha comunicato che questa mattina “il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. La madre: "Ora una fondazione a suo nome". Meloni: "Certa che autorità faranno piena luce su vicenda"

Il bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato a Napoli è morto. "Se n'è andato, è finita", ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo uscendo dall'ospedale Monaldi. La donna ha annunciato di voler creare una fondazione in memoria del figlio. In un comunicato l’Azienda Ospedaliera dei Colli (di cui fa parte l'ospedale Monaldi, ndr.) ha comunicato "con profondo dolore che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”. Poche ore fa il cardinale Battaglia, arcivescovo di Napoli, era andato in ospedale in preghiera al fianco della madre e aveva somministrato al piccolo l'estrema unzione. Cordoglio dalla premier Meloni: "L'Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma, al papà e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda", ha scritto su X.

La madre: "Sono stata con lui fino all'ultimo"

"Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché la macchina, l'Ecmo, stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all'ultimo, fino a quando si è dovuta spegnere la macchina: ed è finita", ha detto la mamma del piccolo. "Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a suo nome: voglio farlo perché non sia dimenticato e per aiutare altri bambini". La mamma si è poi scagliata contro i tentativi di truffa segnalati per raccoglie fondi per suo figlio: "Stanno facendo truffe. Non ascoltateli, non guardate quello che sta uscendo".

Le ultime ore e il decesso

La tragica conclusione della vicenda del piccolo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e attaccato a una macchina salvavita dopo il trapianto di cuore fallito del 23 dicembre scorso, è stata accelerata da un "improvviso peggioramento" - come ha spiegato l'Asl - ma già da ieri era stato chiaro che la situazione era senza speranze. In una nota l'ospedale napoletano aveva spiegato che "in accordo con la famiglia e con il medico legale da essa nominato" al piccolo paziente sarebbero state "somministrate esclusivamente terapie strettamente salvavita, nell’ambito di un percorso orientato a una progressiva de-escalation degli altri interventi terapeutici”. "Il bambino non soffre. È sedato, collegato a un apparecchio e ha una grande insufficienza multiorgano ma non sente dolore. Con la famiglia abbiamo concordato di non accanirci con le terapie e di tutelare il paziente, che è in gravissime condizioni", aveva aggiunto il direttore dipartimento Area critica del Monaldi. Il legale della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi, aveva parlato del "piano terapeutico per una terapia del dolore, per l'alleviamento delle sofferenze del piccolo".

Si aggrava la posizione dei 6 indagati

Con il decesso del bimbo si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) i quali, in vista dell'autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura di Napoli, dovranno ora rispondere del più grave reato di omicidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate. Il prossimo passo degli inquirenti sarà disporre il sequestro della salma del bimbo, vittima di un trapianto fallito lo scorso 23 dicembre e rimasto in coma fino alle prime ore di stamattina. E al termine dell'esame autoptico il muscolo cardiaco sarà posto sotto sequestro in vista degli accertamenti medici che verranno disposti dagli investigatori. I carabinieri del Nas di Napoli sono all'ospedale Monaldi, dove il piccolo era in vita solo grazie all'Ecmo, il macchinario che l'aveva tenuto finora in vita.