Salute e Benessere

Perché il caso di Napoli non deve scoraggiare la donazione di organi

Giulia Mengolini

©Getty

Dopo il caso del cuore danneggiato del piccolo Tommaso preoccupa il rischio di una "fuga" dalle donazioni. Ma i consensi sono già crollati del 10% negli ultimi due anni. "I protocolli per la gestione dei trapianti sono estremamente rigidi", spiega l'esperto Sergio Vesconi. “In Italia ne vengono effettuati oltre 4 mila all’anno. E i risultati sono brillanti”. Un solo caso, per quanto drammatico, “non deve gettare un’ombra negativa sulle donazioni. Senza trapianti non c'è possibilità di vita”

