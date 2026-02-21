I rapinatori armati di pistola e coltello hanno legato ai polsi madre e figlio 15enne e costretto il padre a indicare dove fosse la cassaforte, poi aperta con un flessibile

I carabinieri hanno deciso di allargare i confini delle loro ricerche, anche oltre l'area della Bergamasca e più precisamente di Urgnano, dove nelle scorse ore tre rapinatori hanno terrorizzato e derubato una famiglia, legando ai polsi madre e figlio 15enne e costringendo il padre, sotto la minaccia di una pistola e di un coltello, a indicare dove fosse la cassaforte, poi aperta con un flessibile. I membri della famiglia rapinata sono rimasti particolarmente scossi, ma non è stato necessario rivolgersi alle cure dei sanitari in ospedale nonostante proprio nella serata di ieri, 20 febbraio, un'ambulanza sia intervenuta presso l'abitazione situata lungo la provinciale che collega la pianura con Bergamo.

I banditi e il bottino

I tre banditi hanno condotto la rapina ben armati e a volto coperto, in modo da essere del tutto irriconoscibili. Unico dettaglio emerso, quello relativo al loro accento, probabilmente riferibile all'Est Europa. Intanto sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e della compagnia di Treviglio. A essere rubati, in particolare, anche orologi, contanti e oggetti di valore.