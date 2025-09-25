Esplora tutte le offerte Sky
Israele, media: "Esplosa auto a Tel Aviv: ci sono feriti"

Mondo

La notizia è stata riferita dalla tv israeliana Channel 12. La causa dell'esplosione non è ancora chiara. La vettura ha preso fuoco e ha ferito un uomo di 46 anni che non è in pericolo di vita

U'auto è esplosa a Tel Aviv e ha preso fuoco su un'importante arteria stradale, La Guardia Street, nel Sud della città, ferendo lievemente un uomo di 46 anni. I paramedici lo hanno trovato pienamente cosciente. Le circostanze dell'esplosione non sono ancora chiare e polizia e vigili del fuoco sono sul posto.. La tv israeliana Channel 12, che ha riportato la notizia, non ha fornito per ora ulteriori dettagli (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Mondo

Global Sumud Flotilla, cosa potrebbe accadere se arrivasse a Gaza

L'Italia sta lavorando a una proposta di mediazione per consegnare gli aiuti portati dalla Flotilla, che il 23 settembre ha subìto un nuovo attacco. Ma cosa potrebbe succedere se le imbarcazioni arrivassero in prossimità di Gaza? Anche di questo si è parlato nella puntata del 24 settembre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

