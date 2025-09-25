Israele, media: "Esplosa auto a Tel Aviv: ci sono feriti"

La notizia è stata riferita dalla tv israeliana Channel 12. La causa dell'esplosione non è ancora chiara. La vettura ha preso fuoco e ha ferito un uomo di 46 anni che non è in pericolo di vita

U'auto è esplosa a Tel Aviv e ha preso fuoco su un'importante arteria stradale, La Guardia Street, nel Sud della città, ferendo lievemente un uomo di 46 anni. I paramedici lo hanno trovato pienamente cosciente. Le circostanze dell'esplosione non sono ancora chiare e polizia e vigili del fuoco sono sul posto.. La tv israeliana Channel 12, che ha riportato la notizia, non ha fornito per ora ulteriori dettagli (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).