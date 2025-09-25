Il 25 settembre centinaia di palestinesi hanno lasciato Gaza City a piedi o in auto mentre continuano i bombardamenti israeliani. Molti esitano a partire per fame e rischi di sicurezza, nonostante gli appelli a evacuare. Israele punta a distruggere quello che è ritenuto l’ultimo bastione di Hamas. Il conflitto ha causato oltre 65.000 morti palestinesi, devastato la città e sfollato gran parte della popolazione.
Prossimi video
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
Mondo
Gaza, palestinesi fuggono a sud: prosegue offensiva Israele
Mondo
Colombia, salvati 23 minatori intrappolati per oltre 48 ore
Mondo
Danimarca, droni su aeroporto. Aalborg: attacco ibrido
Mondo
Tifone Ragasa a Guangdong (Cina): colpiti allevamenti ittici
Mondo
Tifone Ragasa a Hong Kong: ristorante completamente allagato
Mondo
Invasione Gaza, le voci degli sfollati
Mondo