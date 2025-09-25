Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, palestinesi fuggono a sud: prosegue offensiva Israele

Mondo

Il 25 settembre centinaia di palestinesi hanno lasciato Gaza City a piedi o in auto mentre continuano i bombardamenti israeliani. Molti esitano a partire per fame e rischi di sicurezza, nonostante gli appelli a evacuare. Israele punta a distruggere quello che è ritenuto l’ultimo bastione di Hamas. Il conflitto ha causato oltre 65.000 morti palestinesi, devastato la città e sfollato gran parte della popolazione.

