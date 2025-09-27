Guerra Israele, show di Netanyahu in aula vuota Onu: "Non mi fermo"

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che sono in corso "negoziati ispirati e costruttivi" con i Paesi del Medio Oriente per raggiungere un accordo sul conflitto a Gaza. "Le negoziazioni intense vanno avanti da quattro giorni e continueranno finché necessario per giungere a un accordo definitivo. Tutti i Paesi della regione sono coinvolti, Hamas è pienamente consapevole di questi colloqui e Israele è stato informato a tutti i livelli, compreso il primo ministro Benjamin Netanyahu", ha scritto Trump sul suo social network Truth Social. Secondo il presidente, c'è "più buona volontàa' ed entusiasmo per concludere un accordo, dopo decenni, di quanto abbia mai visto prima". E ancora: "Tutti sono entusiasti di lasciarsi alle spalle questo periodo di morte e oscurità. E' un onore far parte di questa negoziazione. Dobbiamo riportare a casa gli ostaggi e ottenere una pace permanente e duratura", ha aggiunto Trump.