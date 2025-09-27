Guerra Israele, show di Netanyahu in aula vuota Onu: "Non mi fermo"

"Finiremo il lavoro a Gaza, il più velocemente possibile": ignorando la condanna della comunità internazionale, il primo ministro israeliano sfida il mondo con toni bellicosi nel suo controverso intervento di 40 minuti all'Assemblea generale dell'Onu. Fuori al Palazzo di Vetro centinaia di manifestanti chiedono il suo arresto per crimini di guerra. Dentro il Palazzo di Vetro invece più di 100 diplomatici di oltre 50 Paesi - non solo quelli con popolazione a maggioranza islamica - abbandonano l'aula
in evidenza
"Finiremo il lavoro a Gaza, il più velocemente possibile": ignorando la condanna della comunità internazionale, Benjamin Netanyahu sfida il mondo con toni bellicosi nel suo controverso intervento-show di 40 minuti all'Assemblea generale dell'Onu.
Fuori, a Times Square, davanti al suo hotel e al Palazzo di Vetro, centinaia di manifestanti marciano e protestano chiedendo il suo arresto per crimini di guerra.
"Stop aiuti a Israele", "Basta affamare Gaza", "Free Palestine", gridano mentre alcuni di loro vengono arrestati. Dentro il Palazzo di Vetro invece più di 100 diplomatici di oltre 50 Paesi - non solo quelli con popolazione a maggioranza islamica - abbandonano l'aula all'ingresso di Bibi tra fischi e buu. Tra loro, in mezzo al pubblico, anche Ruby Chen, padre dell'ostaggio israeliano Itay Chen, in segno di protesta perché Netanyahu non ha nominato il figlio nella lista dei prigionieri perché ritenuto morto. Gli applausi arrivano solo dalle delegazioni americana, senza l'ambasciatore Mike Waltz, e israeliana.
Gli approfondimenti:
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Gaza, il blocco navale israeliano è legale secondo il diritto internazionale?
Le norme internazionali non escludono a priori la possibilità di "blocchi navali", ma specificano anche che diventano illegali nel caso in cui la popolazione messa in difficoltà dal blocco non sia adeguatamente rifornita di mezzi di sussistenza. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 26 settembre
Gaza, il blocco navale israeliano è legale secondo il diritto?Vai al contenuto
Trump: "In corso negoziati intensi per accordo su Gaza"
Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che sono in corso "negoziati ispirati e costruttivi" con i Paesi del Medio Oriente per raggiungere un accordo sul conflitto a Gaza. "Le negoziazioni intense vanno avanti da quattro giorni e continueranno finché necessario per giungere a un accordo definitivo. Tutti i Paesi della regione sono coinvolti, Hamas è pienamente consapevole di questi colloqui e Israele è stato informato a tutti i livelli, compreso il primo ministro Benjamin Netanyahu", ha scritto Trump sul suo social network Truth Social. Secondo il presidente, c'è "più buona volontàa' ed entusiasmo per concludere un accordo, dopo decenni, di quanto abbia mai visto prima". E ancora: "Tutti sono entusiasti di lasciarsi alle spalle questo periodo di morte e oscurità. E' un onore far parte di questa negoziazione. Dobbiamo riportare a casa gli ostaggi e ottenere una pace permanente e duratura", ha aggiunto Trump.
Nuova Zelanda per ora non riconoscerà lo Stato di Palestina
La Nuova Zelanda non riconoscerà per ora lo Stato di Palestina, ha annunciato il ministro degli Esteri neozelandese Winston Peters, intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Con la guerra in corso, Hamas che resta il governo di fatto di Gaza e nessuna chiarezza sui prossimi passi, ci sono troppe incognite sul futuro Stato di Palestina perché sia prudente per la Nuova Zelanda annunciare un riconoscimento in questo momento", riporta Haaretz citando il discorso di Peters. Il capo della diplomazia di Wellington ha sottolineato che la posizione del Paese resta legata all'evoluzione della situazione sul campo e al raggiungimento di un percorso credibile verso la pace e la soluzione dei due Stati.
Media: "Israele ha informazioni su dove si trovino gli ostaggi"
Israele è in possesso di informazioni sui luoghi dove si trovano gli ostaggi. Lo riporta Haaretz, citando una fonte anonima che ha detto ai media americani: "Abbiamo una discreta idea di dove si trovino gli ostaggi".
Piano Usa prevede rilascio tutti ostaggi in 48 ore
L'amministrazione statunitense del Presidente Donald Trump ha proposto un piano in 21 punti per la "pace a Gaza" che, tra le altre cose, prevede il rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore. La notizia e' stata riportata alla CNN da fonti a conoscenza dei dettagli della proposta, condivisa questa settimana con i leader arabi. Il piano non prevede tempistiche definite e prevede due fasi di governance temporanea: un organismo internazionale seguito da un comitato palestinese. Afferma inoltre che non ci sara' alcuna evacuazione forzata da Gaza, che Hamas non avra' alcun ruolo nel futuro governo e che l'ONU partecipera' alla fornitura di aiuti umanitari. Inoltre, secondo il piano, Israele garantirà di non attaccare più il Qatar.
Trump: "Entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai"
"Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo". Lo ha scritto Donald Trump su Truth. "Tutti i paesi della regione sono coinvolti, Hamas è consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso Netanyahu. C'è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima. Dobbiamo liberare gli ostaggi e ottenere una pace permanente e duratura!".