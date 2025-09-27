Esplora tutte le offerte Sky
Manifestazioni pro Palestina, cortei in tutta Italia: scontri a Torino

©Ansa

Oltre Roma e Milano, dove le mobilitazioni sono partite ieri, oggi sono state coinvolte le piazze di Firenze, Pisa, Napoli, Bari e Bologna. A Torino  momenti di tensione tra dimostranti e polizia, con lancio di oggetti e lacrimogeni in azione. Una cinquantina di manifestanti hanno raggiunto l’aeroporto di Caselle e si sono avvicinati alle reti attraversando i campi limitrofi

