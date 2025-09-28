Guerra Israele-Hamas, Idf: controlliamo oltre metà di Gaza City. LIVE

Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, è intervenuto all'80esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, condannando la condotta di Israele e chiedendo la creazione di uno Stato palestinese. Faisal bin Farhan ha lamentato, citato dal Times of Israel, "la sofferenza del popolo palestinese e la crisi umanitaria senza precedenti a Gaza" e ha condannato "le pratiche brutali e incontrollate delle forze di occupazione, tra cui la fame, gli sfollamenti forzati e le uccisioni sistematiche". "Ciò avviene nel totale disprezzo dei diritti storici e legali del popolo palestinese, con l'obiettivo di cancellarne i legittimi diritti", ha aggiunto. Ha quindi invocato a più riprese una soluzione a due Stat e sottolineato gli sforzi del suo Paese per promuovere tale risultato. "L'incapacità della comunità internazionale di agire con fermezza per porre fine all'aggressione e alle violazioni israeliane non farà che causare ulteriore instabilità e insicurezza a livello regionale e globale. Tale inazione avrà gravi conseguenze e aggraverà i crimini di guerra e gli atti di genocidio", ha detto ancora. L'Arabia Saudita e la Francia hanno recentemente co-presieduto una conferenza sulla soluzione a due Stati, durante la quale diverse nazioni occidentali hanno annunciato il riconoscimento di uno Stato palestinese. Faisal ha invitato altri Paesi a fare altrettanto.