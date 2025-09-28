Flotilla: "Oggi vediamo Crosetto". Israele: "Navi sono provocazione"

La delegazione italiana che partecipa alla missione solidale per portare aiuti umanitari nella Striscia ha fatto sapere che in giornata è in programma un incontro con il ministro della Difesa italiano. Previsti anche contatti con alcuni leader dell’opposizione. Duro il commento sulla missione del ministero degli Esteri israeliano: "Hanno respinto tutte le proposte di scaricare gli aiuti, più chiaro di così non si può"

Prosegue la missione della Global Sumud Flotilla, con le navi che oggi hanno lasciato le coste di Creta e sono entrate in acque internazionali in direzione della striscia di Gaza raggiungibile, secondo gli organizzatori, "entro una settimana". Resta aperto intanto il canale di dialogo con le autorità politiche italiane per l'eventuale consegna degli aiuti come testimoniato dall’incontro, previsto nel pomeriggio di oggi, tra una delegazione del Global Movimente for Gaza e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sempre in giornata gli attivisti italiani avranno un incontro con alcuni leader dei partiti di opposizione. "Speriamo che le cose vadano nel verso giusto, c'è sempre tempo per ripensarci", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo la fumata nera sulla consegna degli aiuti via Cipro. "Io sono sempre pronto a parlare anche con chi mi attacca", ha aggiunto il vicepremier (GUERRA IN MEDIORIENTE - SEGUI IL LIVE).