Guerra Israele, attesa per piano di pace. Trump: stavolta ce la faremo

Attesa per il piano che Donald Trump presenterà a Benjamin Netanyahu, oggi a Washington, per il rilascio degli ostaggi e la fine delle ostilità a Gaza. Il presidente americano ha sentito la premier italiana Giorgia Meloni. Intanto la Flotilla naviga verso Gaza. Il ministro Crosetto, dopo avere incontrato una delegazione degli attivisti, avvisa: "Se forzano il blocco c'è il rischio di effetti drammatici, ogni sforzo perché prevalga il senso di responsabilità". E sui corridoi umanitari chiesti dagli attivisti aggiunge: 'per aiutare Gaza ci sono canali già attivi'. Schlein, che ha incontrato i volontari, si augura che 'il governo protegga la Flotilla e si faccia promotore dell'apertura di canali per gli aiuti'. Dure le parole di Israele che considera l'iniziativa dei volontari 'una provocazione al servizio di Hamas'.

