Guerra Israele, attesa per piano di pace. Trump: stavolta ce la faremo

Attesa per il piano che Donald Trump presenterà a Benjamin Netanyahu per il rilascio degli ostaggi e la fine delle ostilità a Gaza. Il presidente americano ha sentito la premier italiana Giorgia Meloni. Intanto la Flotilla naviga verso Gaza. Il ministro Crosetto, dopo avere incontrato una delegazione degli attivisti, avvisa: "Se forzano il blocco c'è il rischio di effetti drammatici, ogni sforzo perché prevalga il senso di responsabilità"

Attesa per il piano che Donald Trump presenterà a Benjamin Netanyahu, oggi a Washington, per il rilascio degli ostaggi e la fine delle ostilità a Gaza. Il presidente americano ha sentito la premier italiana Giorgia Meloni. Intanto la Flotilla naviga verso Gaza. Il ministro Crosetto, dopo avere incontrato una delegazione degli attivisti, avvisa: "Se forzano il blocco c'è il rischio di effetti drammatici, ogni sforzo perché prevalga il senso di responsabilità". E sui corridoi umanitari chiesti dagli attivisti aggiunge: 'per aiutare Gaza ci sono canali già attivi'. Schlein, che ha incontrato i volontari, si augura che 'il governo protegga la Flotilla e si faccia promotore dell'apertura di canali per gli aiuti'. Dure le parole di Israele che considera l'iniziativa dei volontari 'una provocazione al servizio di Hamas'.

Raid russi su Ucraina, ancora droni nei cieli della Danimarca. LIVE

live Mondo

"Non credo che Putin voglia attaccare l'Italia. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e...

Elezioni in Moldavia, vincono i filo-Ue con il 44,13% dei voti

Mondo

Concluso lo scrutinio per le elezioni legislative in Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà...

CHISINAU, MOLDOVA – SEPTEMBER 28, 2025: Maia Sandu, President of Moldova, casts her ballot at a polling station in Chisinau during the 2025 parliamentary election in Chisinau, Moldova, on September 28, 2025. Moldovans vote today to elect 101 members of parliament for a four-year term. (Photo by Artur Widak/NurPhoto)

Trump: "Negoziati alla fase finale". Meloni sente presidente Usa

Mondo

La premier Meloni ha sentito Trump: al centro del colloquio, la situazione del Medio Oriente e in...

Ucraina, piovono missili da Russia. Droni vicino siti militari danesi

Mondo

Almeno quattro morti e 10 feriti nel primo bilancio dell'attacco con droni lanciato in...

