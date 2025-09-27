“Grazie Italia, perché il tuo coraggio mi ha ridato speranza: solo ribellandoci possiamo cambiare il mondo”. Descrive così le manifestazioni di lunedì l'ingegnere informatico palestinese e sviluppatore di No!Thanks. Con oltre 12 milioni di download, l’applicazione segnala le aziende che hanno rapporti commerciali con Israele, al fine di sensibilizzare gli utenti a fare acquisti etici. “Quello che succede a Gaza è un genocidio, dobbiamo agire subito, anche nelle piccole azioni quotidiane”