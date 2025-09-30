Netanyahu accetta piano di Trump, Hamas frena: "Sbilanciato"

La Casa Bianca ha pubblicato la strategia in 20 punti del presidente degli Stati Uniti per Gaza. In primis, si legge, la Striscia "sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini" che "sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza". E ancora: "Con lo sviluppo di Gaza e quando il programma di riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese sarà portato avanti fedelmente, potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e lo Stato palestinese, che riconosciamo come l'aspirazione del popolo palestinese".