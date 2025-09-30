Netanyahu accetta piano di Trump, Hamas frena: "Sbilanciato"

Ostaggi liberi in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato: Netanyahu alla Casa Bianca dice sì ai 20 punti del piano Trump. "Ma se Hamas rifiuta finirò il lavoro", avverte il premier israeliano a fianco del tycoon aggiungendo che in ogni caso Lo Stato ebraico "manterrà la responsabilità della sicurezza dopo la guerra". Negative le prime reazioni del movimento islamista della Striscia. Anp e otto paesi arabi-islamici a favore
in evidenza
Un incontro a Washington che potrebbe segnare la svolta sulla guerra nella Striscia. Ostaggi liberi in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato: Netanyahu alla Casa Bianca dice sì ai 20 punti del piano Trump. "Ma se Hamas rifiuta finirò il lavoro", avverte il premier israeliano a fianco del tycoon aggiungendo che in ogni caso Lo Stato ebraico "manterrà la responsabilità della sicurezza dopo la guerra". Negative le prime reazioni del movimento islamista della Striscia, da cui ci si aspetta comunque una risposta nei prossimi giorni. Anp e otto paesi arabi-islamici a favore del piano.
Gli approfondimenti:
Media: Hamas discuterà proposta, vuole fermare guerra
Il canale saudita Al-Sharq ha riferito che "la delegazione negoziale di Hamas discutera' la proposta di pace di Donald Trump all'interno dei suoi quadri di leadership, e con le fazioni palestinesi, al fine di studiarla e presentare una risposta che rappresenti tutto il popolo". Secondo quanto affermano le fonti, "Hamas e' ansioso di fermare la guerra e porre fine alle sofferenze della sua popolazione".
Trump-Netanyahu, il piano di pace odora ancora di guerra
Il Presidente ha detto, per esempio, che "questo è potenzialmente uno dei giorni più importanti nella storia della civiltà". Potenzialmente, appunto, perché in realtà il piano in venti punti si regge su una gamba sola. Manca, per ora, il via libera di Hamas, ed è evidente come la bozza - giusto o sbagliato che sia - penda dalla parte dello stato ebraico
Trump-Netanyahu, il piano per la pace odora ancora di guerra
Gaza, da liberazione ostaggi al governo provvisorio con Usa e Blair: il piano di Trump
La Casa Bianca ha pubblicato la strategia in 20 punti del presidente degli Stati Uniti per Gaza. In primis, si legge, la Striscia "sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini" che "sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza". E ancora: "Con lo sviluppo di Gaza e quando il programma di riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese sarà portato avanti fedelmente, potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e lo Stato palestinese, che riconosciamo come l'aspirazione del popolo palestinese".
Gaza, liberazione ostaggi e ripresa degli aiuti: il piano di Trump
Tregua più vicina, Witkoff lascerà incarico a fine anno
L'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff dovrebbe lasciare il suo incarico alla fine dell'anno. Lo ha detto al Times of Israel un funzionario statunitense a conoscenza della questione. Witkoff, sin dall'inizio del suo mandato, ha agito come uomo di punta di Trump nei colloqui per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza, ricoprendo il ruolo di impiegato speciale del governo, una designazione che limita la carica a circa 130 giorni. Sebbene siano possibili rinnovi, la fonte del Times of Israel, afferma che Witkoff si sta preparando a lasciare il suo ruolo entro la fine dell'anno, soprattutto dopo il piano presentato da Trump che sembrerebbe portare a una svolta a Gaza
