Le prime pagine dei quotidiani del 30 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con Netanyahu alla Casa Bianca che ha detto sì ai 20 punti del piano Trump: ostaggi liberi in 72 ore, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato. Ampio spazio è riservato anche alle elezioni regionali nelle Marche, dove il centrodestra mantiene la guida con Acquaroli di Fdi (52,5%). Affluenza però al 50%, in calo di 10 punti sul 2020
- L’apertura è dedicata a Gaza con il titolo: "Netanyahu accetta il piano di Trump: 'Hamas dica sì o non ci fermiamo'". In evidenza anche la politica italiana: "Marche, la vittoria del centrodestra", con la conferma di Francesco Acquaroli al 52,5% e affluenza in calo, mentre “In Valle d'Aosta prevalgono gli autonomisti”. E l’analisi: “Una sconfitta che indebolisce la linea di Elly”. In alto le parole di Marc Marquez: "Rinato dal dolore mi godo i trionfi". In spalla: “Agnelli, spunta il testamento segreto di Gianni"
- Il quotidiano apre con le regionali: "Marche, vince il centrodestra, bis di Acquaroli", con i dati del voto e il commento "La gelata sul campo largo". In primo piano anche "Gaza, il piano Trump ultimatum a Hamas", con l’accordo che prevede la liberazione degli ostaggi entro 72 ore. E la “Flotilla, stop alle mediazioni oggi le barche in zona rischio”. In taglio basso: "La Moldova e quello schiaffo al Cremlino" e “San Siro, strappo di Forza Italia aiuta il sindaco"
- L’apertura è dedicata al Medio Oriente con il titolo: "Gaza, 72 ore per la pace", con la foto di Trump e Netanyahu e l’analisi sui punti dell’accordo: "Sì alla Palestina, amnistia ai terroristi". In evidenza anche l’intervista a Jebreal: "Ora vediamo se l’esercito si ritira". In spalla spazio alla politica italiana: "Acquaroli batte il campo largo, Schlein, la sconfitta va oltre le Marche”, con il commento"E Meloni canta tre vittorie"
- In apertura “Piano Trump per Gaza: ostaggi liberi entro 72 ore”, “Ultimatum a Hamas: accordo, o aiuteremo Bibi a finire il lavoro”. In primo piano anche la politica nazionale: "Marche, vince il centrodestra", con la riconferma di Acquaroli e l’affluenza crollata al 50%. In spalla: "Spunta il testamento segreto di Agnelli: 'Tradite le sue volontà'". Spazio anche alla guerra in Ucraina con “Supermissili, il sì di Donald a Kiev. Droni ucraini su Mosca: due vittime”
- Il quotidiano apre con il titolo: "Ad agosto crolla l’export verso gli Usa", in calo del 21,2%. In primo piano anche: "Gaza, Netanyahu accetta piano Usa: 'Israele finirà il lavoro se Hamas rifiuta'". Spazio anche alla manovra "Irpef, sopra i 50mila euro taglio verso la sterilizzazione". In spalla: "Marche, Acquaroli rieletto presidente e l’affluenza cala di quasi 10 punti". Spazio anche alla moda con "Settimana della moda da record per Milano"
- In apertura le regionali: “La sinistra naufraga nelle Marche", con il decimo fallimento del campo largo, la vittoria di Acquaroli e l’analisi “L’asse Pd-M5s fa flop: Prodi lo dico da mesi". In primo piano anche il Medio Oriente: "Gaza, Trump cerca il miracolo", con il piano per la liberazione degli ostaggi in 72 ore. E la “Flotilla, il Pd sbarca. Crosetto: spero ci siano solo arresti”, con l’analisi “Il dilemma dell'Occidente sulla difesa dei suoi valori”
- L’apertura è dedicata al piano in 20 punti di Donald Trump per Gaza: “Trump ci prova: ‘Gaza senza Israele e Hamas’”, con “Netanyahu costretto a scusarsi col Qatar” e la gestione USA-Blair: “Dopoguerra d’intesa con le monarchie del Golfo: ostaggi liberi e amnistia ai miliziani che lasciano. Hamas non vuole ‘stranieri’”. Spazio anche alle Regionali: “Marche: vincono Acquaroli e astenuti, FdI sorpassa il Pd”. Tra gli altri titoli: “San Siro svendesi con l’inciucione fra Sala e forzisti” e “Stellantis: 777,8 milioni per segare 6mila dipendenti”
- L’apertura è sulle Regionali: “Marche, bis di Acquaroli. Fallisce il campo largo”, con il centrodestra al 52,5% e il Pd fermo al 44,4%. In evidenza anche: “La pace di Trump e Netanyahu. ‘A Gaza governo con Usa e Blair’”. In spalla la guerra in Ucraina “L'America pronta a consegnare a Kiev i missili a lungo raggio”. Spazio anche alla cronaca di Ferrara: “Uccisi e bruciati. Il giallo dei due cugini resta senza risposta”. E alla “Manovra ai blocchi. Il governo accelera sul taglio dell’Irpef”
- L’apertura è dedicata al Medio Oriente: “La terza via di Gaza. Trump e Bibi annunciano il piano: il futuro di Gaza senza Hamas. In ruolo anche Blair”, con l’editoriale “A Reggio Emilia il sindaco dice "ostaggi” e si scatenano i fischi antisemiti del teatro e i deliri filoterroristi di Francesca Albanese” In primo piano anche le elezioni nelle Marche con “Dal fiume alle Marche” e la guerra in Ucraina con “Il fronte ucraino in Sahel” e "Muri anti droni"