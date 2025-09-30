Le prime pagine dei quotidiani del 30 settembre: la rassegna stampa

Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 settembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con Netanyahu alla Casa Bianca che ha detto sì ai 20 punti del piano Trump: ostaggi liberi in 72 ore, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato. Ampio spazio è riservato anche alle elezioni regionali nelle Marche, dove il centrodestra mantiene la guida con Acquaroli di Fdi (52,5%). Affluenza però al 50%, in calo di 10 punti sul 2020

