Flotilla, prosegue missione verso Gaza: mercoledì in zona a rischio

Le barche continuano a navigare verso Gaza avvicinandosi alla cosiddetta zona di intercettazione, che prevedono di raggiungere mercoledì. L’obiettivo è aprire un corridoio umanitario. Quando si troveranno tra 100 e 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia verranno avvertite da un alert della nave della Marina militare italiana che negli ultimi giorni le sta seguendo a distanza (e non andrà oltre quel limite). I deputati del Pd: "Al primo alt ci fermiamo”, ma altri attivisti dicono: “Andiamo avanti” ascolta articolo

Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che gli attivisti prevedono di raggiungere mercoledì. Quando si troveranno tra le cento e le centoventi miglia nautiche di distanza dalle coste della Striscia le imbarcazioni verranno avvertite da un alert della nave della Marina militare italiana che negli ultimi giorni le sta seguendo a distanza. La fregata Alpino non supererà, infatti, quel limite e da quel momento in poi la flotta della missione sarà senza “protezione”.

Le posizioni a bordo Per ora il piano è andare avanti. "Ci troviamo a 300 miglia da Gaza, mercoledì saremo nella zona di intercettazione e giovedì arriveremo. La missione è diretta alla Striscia: è l'unico modo per aprire un canale umanitario permanente. Non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi di fermarci a Cipro o di altri cambiamenti della rotta. Ognuno, ovviamente, è libero di sbarcare”, ha detto ieri Tony La Piccirella, uno degli italiani imbarcati. E aggiunge: "Per la legge internazionale non ci sono rischi. Qualsiasi pericolo è legato alla violenza israeliana a cui i governi permettono ancora di andare oltre la normativa internazionale". Parlamentari Pd: “Al primo alt da Idf ci fermiamo” Posizione diversa da quella riferita da Arturo Corrato, deputato del Pd, che parla a nome dell'equipaggio della nave Karma, che fa parte della Flotilla. "Non vogliamo forzare blocchi ma portare aiuti, chi è nell'illegalità è Israele quando attacca in acque internazionali. Ma all'alt di Israele ci fermeremo. Credo che nessuna delle imbarcazioni voglia forzare il blocco, perché si tratta di una missione pacifica e non violenta: queste sono le regole di ingaggio fin dall'inizio. Il blocco è illegale chiedo al governo di attivarsi affinché il blocco venga rimosso”. Sull’imbarcazione naviga anche l'eurodeputata dem Annalisa Corrado, che ha aggiunto: "Proseguiremo nonostante l'alert della Marina militare italiana e, fin quando saremo in acque internazionali, non ci saranno segnali di stop da parte di altre nazioni come Israele andiamo avanti”. Vedi anche Flotilla, parlamentari Pd: "Al primo alt delle Idf ci fermiamo"

La preoccupazione di Crosetto Il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo aver incontrato alcuni rappresentanti del Global movement to Gaza, ieri ha ribadito: "Siamo preoccupati, visto anche l'incidente avvenuto anni fa in quella zona, in cui sono morti dieci turchi. Ho sempre auspicato che non ci fossero conseguenze letali". La cosa che preoccupa di più il ministro è "che le imbarcazioni saranno intercettate e il grande numero di navi porta anche il rischio di incidenti". Poi aggiunge che metterebbe "la firma" affinché ci fossero solo degli arresti "senza alcun altro tipo di conseguenza" e spiega che la nave della Marina fermerà la navigazione prima di entrare in "una zona che viene considerata di guerra". Tajani: “Speriamo non succeda nulla” Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso noto di aver chiesto all'omologo israeliano "che venga garantita la sicurezza degli italiani, che non ci siano azioni violente in caso di intervento". Poi ha aggiunto: “Speriamo che non succeda nulla. Ho ribadito in tutti i modi, anche alla portavoce della Flotilla, che è rischioso tentare di forzare il blocco navale. Abbiamo detto che eravamo pronti a fare tutto ciò che era necessario per fare arrivare i beni alimentari che hanno a bordo, per farli arrivare alla popolazione civile palestinese con la garanzia nostra, di Israele, della Chiesa, di Cipro. Noi sconsigliamo fin dall'inizio di andare oltre lo sbarramento israeliano, perché è rischioso. Abbiamo detto, abbiamo ribadito che la Marina militare non può seguire la Flotilla oltre il blocco israeliano. Non possiamo mettere a repentaglio la vita dei nostri marinai. Fin dal giorno in cui si parlava della partenza della Flotilla, abbiamo allertato la nostra ambasciata e il nostro consolato a Tel Aviv e Gerusalemme. Qualora dovessero essere fermati o arrestati, saranno tutti assistiti e faremo in modo che possano rientrare il prima possibile in Italia. Hanno ancora tempo per cambiare idea e depositari i beni alimentari in altre parti del Mediterraneo". Vedi anche Flotilla, Crosetto vede delegazione: “Rischio effetti drammatici”