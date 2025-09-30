Il 29 settembre decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno continuato a navigare nel Mediterraneo verso Gaza, a meno di 270 miglia nautiche dalla costa. L’iniziativa, con circa 50 barche con a bordo attivisti come Greta Thunberg, punta a rompere il blocco navale israeliano. Washington ha presentato un piano che prevede cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi e nuovi negoziati. L’azione ha aumentato le tensioni internazionali, con Italia e Spagna che hanno inviato navi militari per proteggere i propri cittadini. Un attivista ha definito il piano “un insulto all’intelligenza e alla dignità umana”.
Prossimi video
Gli Stati Uniti verso lo shutdown del governo federale
Mondo
Crollata una scuola islamica in Indonesia, ci sono morti e feriti e si cercano i dispersi
Mondo
Comunità internazionale accoglie il piano di Trump per Gaza
Mondo
Israele, proteste durante incontro Trump-Netanyahu
Mondo
Flotilla verso Gaza mentre USA propongono piano di pace
Mondo
Maltempo a Ibiza, auto bloccate nella città allagata
Mondo
Pakistan, attentato kamikaze a Quetta
Mondo