Flotilla verso Gaza mentre USA propongono piano di pace

Mondo

Il 29 settembre decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno continuato a navigare nel Mediterraneo verso Gaza, a meno di 270 miglia nautiche dalla costa. L’iniziativa, con circa 50 barche con a bordo attivisti come Greta Thunberg, punta a rompere il blocco navale israeliano. Washington ha presentato un piano che prevede cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi e nuovi negoziati. L’azione ha aumentato le tensioni internazionali, con Italia e Spagna che hanno inviato navi militari per proteggere i propri cittadini. Un attivista ha definito il piano “un insulto all’intelligenza e alla dignità umana”.

