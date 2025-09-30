Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Trump-Netanyahu, il piano per la pace odora ancora di guerra

Federico Leoni

©Getty

Il Presidente ha detto, per esempio, che "questo è potenzialmente uno dei giorni più importanti nella storia della civiltà". Potenzialmente, appunto, perché in realtà il piano in venti punti si regge su una gamba sola. Manca, per ora, il via libera di Hamas, ed è evidente come la bozza - giusto o sbagliato che sia - penda dalla parte dello stato ebraico

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ