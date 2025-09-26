Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Netanyahu all’Onu mostra QR code con video delle atrocità del 7 ottobre

Mondo
©Getty

Durante il suo discorso alle Nazioni Unite, il premier israeliano ha mostrato una spilla invitando il pubblico a inquadrare un Qr code per comprendere le ragioni del conflitto

ascolta articolo

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha mostrato ''una grande spilla'' durante il suo discorso alle Nazioni Unite invitando a ''prendere i cellulari e inquadrare il Qr: vedrete perché combattiamo e perché dobbiamo vincere'' (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Netanyahu ha aggiunto che ''il 7 ottobre Hamas ha condotto attacco peggiore contro gli ebrei dall'Olocausto, hanno decapitato uomini, stuprato donne, bruciato bambini vivi, questi mostri hanno preso ostaggio 200 persone''. In precedenza l'ufficio di Netanyahu aveva reso noto che sarebbe stato diffuso un ''filmato sulle atrocità a partire dal 7 ottobre'' "nell'ambito dell'impegno di sensibilizzazione internazionale''. Si tratta di un ''film completo sulle atrocità è attualmente proiettato in collaborazione tra l'ufficio del Primo Ministro e il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane".

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu

Mondo: Ultime notizie

Netanyahu all'Onu: "7 ottobre commessi atti indicibili". LIVE

live Mondo

Il premier isrealiano ha parlato all'Assemblea Generale mostrando la "mappa del terrore"...

Mosca: "Irresponsabile evocare abbattimento jet russi". LIVE

live Mondo

Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Ieri quattro jet sono stati...

Onu, il discorso di Netanyahu: "A Gaza finire lavoro al più presto"

Mondo

Il premier israeliano, parlando all'Assemblea Generale, ha lanciato un appello ad Hamas:...

Netanyahu all’Onu mostra QR code con video atrocità del 7 ottobre

Mondo

Durante il suo discorso alle Nazioni Unite, il premier israeliano ha mostrato una spilla...

Papa nomina Filippo Iannone, nuovo prefetto Dicastero per i Vescovi

Mondo

Entrerà in carica il prossimo 15 ottobre: ne dà conferma il bollettino della sala stampa...

Mondo: I più letti