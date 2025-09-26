Netanyahu all’Onu mostra QR code con video atrocità del 7 ottobre

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha mostrato ''una grande spilla'' durante il suo discorso alle Nazioni Unite invitando a ''prendere i cellulari e inquadrare il Qr: vedrete perché combattiamo e perché dobbiamo vincere'' (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Netanyahu ha aggiunto che ''il 7 ottobre Hamas ha condotto attacco peggiore contro gli ebrei dall'Olocausto, hanno decapitato uomini, stuprato donne, bruciato bambini vivi, questi mostri hanno preso ostaggio 200 persone''. In precedenza l'ufficio di Netanyahu aveva reso noto che sarebbe stato diffuso un ''filmato sulle atrocità a partire dal 7 ottobre'' "nell'ambito dell'impegno di sensibilizzazione internazionale''. Si tratta di un ''film completo sulle atrocità è attualmente proiettato in collaborazione tra l'ufficio del Primo Ministro e il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane".