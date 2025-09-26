Trump: "Molto vicini ad accordo a Gaza, ci sarà la pace"

Gli Stati Uniti si avvicinano a un possibile accordo di pace in Medio Oriente, secondo quanto dichiarato dopo colloqui con i leader regionali. Il piano presentato prevede cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi
Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono "molto vicini a un accordo su Gaza, forse anche alla pace. Penso che sia un accordo che riporterà indietro gli ostaggi. Sarà un accordo che porrà fine alla guerra", ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per assistere alla Ryder Cup di golf. Trump ha affermato di aver parlato con Netanyahu e con tutti i leader della regione, sottolineando che si stanno avvicinando a un accordo su Gaza e forse anche alla pace.
Il piano di pace
Inoltre, Trump ha presentato un piano di pace in 21 punti per il Medio Oriente e Gaza, che include misure come il cessate il fuoco permanente, il rilascio di tutti gli ostaggi, il ritiro graduale delle forze israeliane da Gaza e la creazione di un'amministrazione transitoria palestinese sotto la guida dell'ex primo ministro britannico Tony Blair. Nonostante l'ottimismo espresso da Trump, la comunità internazionale rimane cauta, con alcuni leader arabi e europei scettici sulla capacità di Israele di rispettare gli impegni e sull'efficacia del piano proposto. Il presidente ha anche ribadito la sua posizione contro l'annessione israeliana della Cisgiordania, dichiarando: "Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania. No, non lo permetterò. Non accadrà. Basta. È ora di fermarci". Queste dichiarazioni arrivano in un momento di crescente pressione internazionale e regionale per porre fine al conflitto in corso.
Approfondimento
Getty/Sky TG24
