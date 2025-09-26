Trump: "Molto vicini ad accordo a Gaza, ci sarà la pace"

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono "molto vicini a un accordo su Gaza, forse anche alla pace. Penso che sia un accordo che riporterà indietro gli ostaggi. Sarà un accordo che porrà fine alla guerra", ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per assistere alla Ryder Cup di golf. Trump ha affermato di aver parlato con Netanyahu e con tutti i leader della regione, sottolineando che si stanno avvicinando a un accordo su Gaza e forse anche alla pace.