Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion da ottobre

Dal primo ottobre scatterà una nuova serie di dazi. Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, salvo aziende che costruiscono stabilimenti in America. Previsti anche dazi al 50% su mobili da cucina e bagno e al 25% sulle importazioni di camion pesanti



L’annuncio di Trump



A partire dal primo ottobre "imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America”, ha spiegato il presidente Usa sul suo social precisando che "la costruzione sarà definita come un cantiere in fase di avvio e/o di costruzione. Pertanto, “non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata".

Inoltre dal primo ottobre scatteranno dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. La decisione è stata presa perché gli Stati Uniti sono "inondati da questi prodotti che arrivano da altri paesi. È ingiusto e dobbiamo proteggere, per motivi di sicurezza nazionale, il processo manifatturiero". Infine gli Usa imporranno dazi al 25% sulle importazioni di camion pesanti negli Stati Uniti a partire dal primo ottobre: la decisione è dettata dalla necessità di proteggere i "nostri produttori", ha scritto Trump su Truth.