Flotilla, dall’arresto all’espulsione: cosa rischiano gli attivisti

Le barche della missione della Global Sumud Flotilla si avvicinano alla costa di Gaza. La flotta è entrata nella zona ad alto rischio e si avvicina al limite delle 120 miglia nautiche. Da un punto di vista legale, le persone a bordo, nel caso di violazione del blocco navale israeliano, rischiano di essere arrestate, poi subito rimpatriate su loro richiesta oppure detenute per poi essere espulse ascolta articolo

Le imbarcazioni della missione della Global Sumud Flotilla si trovano a circa 130 miglia nautiche dalla costa di Gaza (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Come riferiscono fonti a bordo, al momento non hanno avuto segnali di alt da Israele “ma siamo in allerta permanente. Siamo consapevoli che in giornata potremmo essere avvicinati per l'abbordaggio". Nella notte "imbarcazioni non identificate si sono avvicinate a diverse barche della Flotilla, alcune con le luci spente”. La flotta è entrata nella zona ad alto rischio e si avvicina al limite delle 120 miglia nautiche, cioè l'area in cui le precedenti flottiglie sono state intercettate e bloccate. Nelle scorse ore la fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni quando si trovavano al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non avrebbe oltrepassato tale limite. Ma cosa rischiano gli attivisti a bordo?

Gli scenari per gli attivisti Da un punto di vista legale, gli attivisti della Sumud Flotilla, nel caso di violazione del blocco navale israeliano davanti al mare di Gaza, rischiano di essere arrestati, infine subito rimpatriati su loro richiesta oppure detenuti per poi essere espulsi. I precedenti A indicare i possibili scenari sono i precedenti avvenuti negli ultimi mesi dopo gli altri i tentativi falliti della flotta umanitaria: l'ultimo si verificò nel luglio scorso quando l'equipaggio civile che era a bordo della nave Handala della Freedom Flotilla - compresi due attivisti italiani e due deputate francesi - fu fermato dalle forze militari israeliane in acque internazionali. Gli attivisti vennero arrestati per aver tentato di violare il blocco della sicurezza marittima israeliana e si trovarono di fronte a due opzioni: firmare una dichiarazione per andare in aeroporto e lasciare subito il Paese, oppure essere arrestati e detenuti, andando poi di fronte a un giudice con rimpatrio forzato in pochi giorni giorni. Il caso attuale però porterebbe a un'operazione indubbiamente più complessa con una Flottiglia composta da una quarantina di barche e oltre 500 persone. Vedi anche Flotilla verso Gaza: "Se ci sarà sequestro sarà atto criminale"

Cosa può succedere agli italiani? Per quanto riguarda i cittadini italiani in particolare, questi potrebbero essere puniti in Italia per “atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra”, secondo l'articolo 244 del codice penale. La norma prevede la reclusione da sei a diciotto anni e, se la guerra avviene, è punibile con l'ergastolo.

Come potrebbe agire Israele L'incognita invece resta la modalità con cui le forze dell'Idf potrebbero abbordare le imbarcazioni e fermare le persone a bordo. In questo caso il più drammatico precedente è del 2010 e riguarda il caso della nave Mavi Marmara, verificatosi nel Mediterraneo in acque internazionali, quando la flottiglia dei pro Pal tentò di forzare il blocco. Cinque delle sei navi furono abbordate con la forza e poste sotto controllo israeliano mentre l'equipaggio della Mavi Marmara subì l'assalto delle forze speciali dell'Idf cercando di difendersi con armi di fortuna. In quello scontro dieci attivisti persero la vita. Vedi anche Ma la missione della Global Sumud Flotilla a Gaza è legale?