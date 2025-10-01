Global Flotilla, appello di Greta Thunberg prima di arresto. VIDEO

"Greta e i suoi amici sono sani e salvi. Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate in sicurezza e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando il video del fermo dell'attivista svedese Greta Thunberg, mostrando l'attivista scortata via da un militare israeliano.