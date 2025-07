Carmen Consoli, l'annuncio a sorpresa di tre nuovi album

La cantautrice ha raccontato: "Per quello che mi riguarda, ho fatto una scelta di libertà e - nonostante la crisi profonda del settore - ho deciso di utilizzare il tempo guadagnato (ma avrò mai guadagnato del tempo?!) per declinare i temi a me più cari, le mie ‘tre anime’, in tre lavori diversi, piuttosto che concentrarli in un solo album”

Carmen Consoli ha annunciato a sorpresa l’uscita di tre album: “Avranno lingue e intenzioni diverse: uno sarà dedicato alla cultura tradizionale siciliana, l'altro - in diverse lingue - avrà un'anima rock e il terzo sarà in italiano, più cantautorale e narrativo”.

carmen consoli, in arrivo tre nuovi album La cantautrice siciliana ha sorpreso il pubblico svelando l'arrivo di tre nuovi album. L'artista ha spiegato la decisione di questo progetto in un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 160.000 follower: "Una delle idee intorno alle quali mi ritrovo sempre più spesso a riflettere è il tempo. Contro il comune sentire, continuo a credere e praticare la lentezza e a seguire i ritmi scanditi dalla natura per scegliere ed essere felici. Ma l'oggi è fatto (anche) d'altro: facciamo mille cose in un tempo breve, brevissimo, un attimo". In seguito, la cantautrice ha aggiunto: "Per quello che mi riguarda, ho fatto una scelta di libertà e - nonostante la crisi profonda del settore - ho deciso di utilizzare il tempo guadagnato (ma avrò mai guadagnato del tempo?!) per declinare i temi a me più cari, le mie 'tre anime', in tre lavori diversi, piuttosto che concentrarli in un solo album".

Carmen Consoli ha proseguito: "I miei prossimi tre album avranno lingue e intenzioni diverse: uno sarà dedicato alla cultura tradizionale siciliana, l'altro - in diverse lingue - avrà un'anima rock e il terzo sarà in italiano, più cantautorale e narrativo". L'artista ha proseguito: "Il tempo che abbiamo è un dono e non andrebbe mai sprecato; con questo progetto spero di riuscire a farne buon uso. Sono profondamente grata per questo dono come anche sono grata per il privilegio di poter vivere facendo musica. Sì, 'facendo', come un artigiano, che impara tecniche e sceglie materiali per riuscire a creare un oggetto bello e utile, come un tessitore che sceglie e intreccia i fili migliori per tessere la sua tela più bella, come chi impara cioè a fare con le mani e con il cuore".