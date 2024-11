Carmen Consoli: nel 2025 un nuovo tour nei teatri

Al via da oggi, mercoledì 20 novembre 2024, le prevendite per la tournée che si terrà nei teatri di diverse città italiane il prossimo autunno, a partire dall'ottobre 2025. Per l'artista catanese l'attività live non costituisce soltanto un momento di incontro e scambio con il pubblico: esibirsi dal vivo è per lei anche un'occasione di sperimentazione e costante ricerca

Per l'artista catanese l'attività live non costituisce soltanto un momento di incontro e scambio con il pubblico: esibirsi dal vivo è per lei anche un'occasione di sperimentazione e costante ricerca.

Tra questi, ricordiamo il progetto in duo con il mitico Elvis Costello e i due tour mondiali grazie a cui ha attraversato le due Americhe e tutta Europa per portare nel mondo Terra ca nun senti, progetto per il quale ha fondato la prima orchestra di musica popolare siciliana con cui ha suonato in meravigliosi siti archeologici e spazi di grande valore storico-culturale. Con quest'ultimo progetto, Consoli è riuscita a portare in tutto il globo terracqueo le sonorità e la tradizione musicale della propria terra.

La mitica "cantantessa"



Carmen Consoli, nata a Catania il 4 settembre 1974, è una cantautrice e polistrumentista italiana di spicco, conosciuta con il soprannome di "la cantantessa".

Nel corso della sua carriera ha pubblicato nove album in studio, tre dal vivo, una compilation, un album di colonne sonore e numerosi singoli, vendendo circa due milioni di dischi, con un ricco palmarès che include un disco multiplatino, dodici dischi di platino e tre d'oro.

La sua produzione musicale, che vanta otto album consecutivi in top 10 tra il 1997 e il 2021, le ha fruttato prestigiosi riconoscimenti tra cui una Targa Tenco, sette Italian Wind & Music Awards, un Telegatto e un Nastro d'argento, oltre a due candidature ai David di Donatello e agli MTV Europe Music Awards.

Inoltre Consoli è stata la prima donna italiana a esibirsi sul palco dello Stadio Olimpico di Roma e la prima a ricevere la Targa Tenco per il miglior album, con il disco Confusa e felice inserito da Rolling Stone tra i migliori 100 album italiani.

La sua carriera internazionale comprende tournée in Europa e Nord America, concerti sold out a New York, e partecipazioni a eventi di prestigio come il South by Southwest Festival in Texas e il Meltdown Festival di Londra, su invito di David Byrne. Riconosciuta anche per la sua interpretazione di brani iconici come L'ultimo bacio, è stata lodata da Elvis Costello per la sua originalità creativa.

Nel 2016 ha segnato un ulteriore primato diventando la prima donna a dirigere la Notte della Taranta come maestra concertatrice, mentre nel 2015 ha stabilito il record italiano di ingressi in un concerto.

Nata da padre siciliano e madre veneta, Carmen Consoli ha ereditato la passione musicale paterna, iniziando a suonare la chitarra a nove anni ed esibendosi nei club di Catania fin dall’adolescenza, con un repertorio che spaziava dal rock blues al cantautorato. Ha poi costruito una carriera che fonde tradizione e innovazione, affermandosi come una delle voci più significative della musica italiana contemporanea.