Carmen Consoli annuncia il tour mondiale "Terra ca nun senti"

La cantautrice siciliana farà una lunga tournée che toccherà Stati Uniti, Canada e Spagna, per poi tornare in Italia. Il concerto-evento con cui la musicista ha omaggiato la tradizione musicale della sua nativa Sicilia lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa diventa ora un tour mondiale in partenza da New York il 22 maggio

Dopo la prima nella Grande Mela, Consoli proseguirà negli Stati Uniti (con date previste nelle città di San Francisco, Los Angeles e Miami), poi in Canada (Montreal), e ancora in Spagna, dove tornerà a esibirsi al prestigioso La Mar de Músicas Festival di Cartagena. Per poi tornare nella sua Italia, per il gran finale.