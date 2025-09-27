Jennifer Lawrence accusa Israele di "genocidio" a Gaza

Ospite al Festival internazionale del cinema di San Sebastián dove ha ricevuto il premio Donostia Award e in occasione della conferenza stampa per presentare il suo nuovo film Die My Love (in uscita al cinema il 27 novembre), l'attrice statunitense ha dichiarato di essere terrorizzata dalla guerra: "Quello che sta accadendo non è altro che un genocidio ed è terribile".

L'attrice statunitense Jennifer Lawrence ha accusato Israele di compiere un "genocidio" nella guerra contro Hamas a Gaza, unendosi così ad altre note star di Hollywood che hanno mosso la stessa accusa. Lo ha fatto durante una conferenza stampa per presentare il suo nuovo film Die My Love, al San Sebastian Film Festival dove ha ricevuto il premio che ogni anno il festival assegna a una personalità del cinema, il Donostia Award. La pellicola, diretta da Lynne Ramsay, regista, attrice, produttrice e sceneggiatrice scozzese, uscirà nelle sale giovedì 27 novembre 2025 distribuito da Mubi. SPECIALE GAZA: QUI TUTTE LE NEWS

le parole dell'attrice Lawrence rispondendo alle domande della stampa sull'attuale situazione in Medio Oriente ha dichiarato tutta la sua preoccupazione: "Sono terrorizzata. E' scioccante. Quello che sta accadendo non è altro che un genocidio ed è terribile", come riportato dal Guardian. "Ciò che mi rattrista di più è la mancanza di rispetto nel dibattito politico americano in questo momento e come questo stia diventando normale per i bambini di oggi. Diventerà normale per loro che i politici mentano", ha aggiunto l'attrice premio Oscar. Lawrence ha inoltre esortato a "restare concentrati su chi è responsabile" di quel che succede a Gaza, in apparente riferimento a un recente appello firmato da membri dell'industria cinematografica per boicottare i colleghi israeliani. Approfondimento Gaza, oltre 1300 artisti invitano a non collaborare con cinema Israele