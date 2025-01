Sanremo, Lucio Corsi con Volevo essere un duro: il preascolto

L'artista toscano, tra la trattoria di famiglia e un gelato all'Orso Bianco, parla di quando non si riesce a diventare ciò che sogniamo e di un mondo che ci vuole inscalfibili quando siamo in equilibrio precario. Nella sua crescita ha avuto tanti sogni, dallo studiare gli insetti a diventare un disegnatore di auto ma in concreto a scuola ha imparato non dai professori ma dai compagni di classe perché è attraverso la socialità che si convive con persone che non hanno le mie stesse passioni. E se oggi la figura del musicista è mostrata come un supereroe, Lucio nel finale svela l'arcano e si mostra per il bravo e genuino ragazzo che è poiché è vero che gli sarebbe piaciuto essere un duro ma alla fine "non sono altro che Lucio Corsi".

Festival di Sanremo, il debutto di Lucio Corsi

Prima partecipazione in gara per Lucio Corsi (FOTO). Alla viglia del Festival, l'artista si è raccontato in un’intervista: “Era il momento giusto, da bambino suonavo per strada ed è stato utile, poi c'è stata la band al liceo, tutto serve per avere basi. Sanremo è un frullatore, mi dicono, ed è facile tagliarsi ma se hai buone basi diventa un paracadute". L'artista ha proseguito: "A marzo esce il disco e poi si va in tour: il mio sogno è passare tutta la vita in concerto, girare l'Italia con quelli con cui condivido il palco, che sono amici dai tempi del liceo e non turnisti". Infatti, ad aprile Lucio Corsi partirà in tour toccando numerose città del nostro Paese: da Bologna a Milano passando per Torino, Firenze e Napoli.

Tra i suoi album più apprezzati troviamo Bestiario musicale e La gente che sogna, usciti rispettivamente nel gennaio del 2017 e nell’aprile del 2023.