Sanremo 2025, Joan Thiele in gara con Eco: il preascolto e il testo

Una rivelazione. Non per me che la seguo da tempo ma per chi la vedrà scendere la mitica scala dell'Ariston, quei gradini che mettono ansia anche a chi li ha scesi più volte. Questa artista di Desenzano del Garda arriva all'Ariston in punta di piedi ma con una canzone che quel palco se lo può digerire in un batter di ciglia. Canta che "sarò la tua eco" ed è bellissimo questo ritorno di voce affabulante ma sussurra anche di una quotidianità nella quale siamo a disagio perché "sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa, sarà che siamo figli dell'indifferenza". Ma l'elemento che rende un bel testo assolutamente unico e speciale va colto nel particolare ed è la chiusa del brano: "E se capissi perché contano sempre più le idee, rimangono negli occhi della gente, hanno più potere della rabbia, tu difendile". Giorgio Gaber scrisse Un'Idea nel 1972: nel 2025 il testimone lo ha raccolto lady Joan.

Festival di Sanremo, il debutto in gara di Joan Thiele

Tra poche settimane Joan Thiele prenderà parte per la prima volta alla kermesse canora. La cantautrice, in gara con Eco, vanta una statuetta ai David di Donatello nella categoria Migliore canzone originale per il brano Proiettili (ti mangio il cuore). Il 21 febbraio Joan Thiele pubblicherà Joanita, il suo primo album in italiano. L’artista ha parlato della nascita del disco: “Mi sono presa il mio tempo, per vivere e raccontare quello che avevo dentro. Mi sono data un bacio sulla fronte, per rassicurare la bambina dentro di me. Le ho chiesto di fidarsi. Quando sei una ragazzina, non hai paura, sogni e basta, immagini e inventi il futuro. Ed io ho fatto questo”. La cantautrice ha proseguito: “Ho ascoltato e investigato le mie emozioni, una ad una. E così ho abbracciato la mia chitarra, acceso l’amplificatore e ho iniziato a urlare. Qui ci sono anni di amore vero e presto vi dirò di più. Non vedo l’ora”.